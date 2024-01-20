Болдвіна звинуватили у вбивстві операторки-українки Галини Гатчинс

Не відразу було зрозуміло, що спонукало домагатися висунення обвинувачення проти актора.
Велике журі висунуло Алеку Болдуіну звинувачення у ненавмисному вбивстві у справі про стрілянину «Іржа», менш ніж через рік після того, як прокуратура зняла аналогічні звинувачення проти актора.
Про це повідомляє Washington Post.
Подання до суду в Санта-Фе, Нью-Мексико, звинувачує Болдуіна в тому, що він спричинив смерть оператора Галини Гатчинс під час неофіційної репетиції вестерну в 2021 році, коли в руці Болдуіна потрапив ревізійний пістолет, убивши Гатчінс та поранивши режисера Джоела Соузу.
У документі перераховані два пункти звинувачення в ненавмисному вбивстві. Основний пункт звинувачення стверджує, що актор недбало поводився з реквізитним пістолетом. За альтернативним пунктом обвинувачення Болдвін спричинив смерть Гатчинс «повним ігноруванням або байдужістю до безпеки інших».
Спеціальні прокурори Карі Моріссі та Джейсон Льюїс не відразу відповіли на запит про коментар.
«Ми з нетерпінням чекаємо нашого дня в суді», — заявили Люк Нікас і Алекс Спіро, адвокати Болдвіна.
Не відразу було зрозуміло, що спонукало домагатися висунення обвинувачення проти актора або які докази велике журі розглядало, щоб прийняти рішення. Але торішні судово-медичні дослідження рушниці показали, що Болдвін мав натиснути на курок пістолета, всупереч його твердженням, що він спрацював сам.
Зазначимо, що у квітні 2023 з Алека Болдвіна зняли усі звинувачення у випадковому вбивстві операторки Галини Гатчинс, яке сталося 2021 року на знімальному майданчику вестерну "Іржа".
Раніше позов проти актора також подали батьки та сестра вбитої Галини, які мешкають в Україні. Вони вимагають від Болдвіна виплати компенсації у зв'язку з загибеллю операторки. Однак сам актор запевняє, що у такий спосіб родина просто намагається нажитися на горі.
Нагадаємо, що 21 жовтня 2021 року під час знімань вестерну "Іржа" сталася трагедія. Під час репетиції Алек Болдвін з реквізитної зброї випадково застрелив операторку Галину Гатчинс. Зброя виявилася заряджена бойовим патроном.
Читайте також: