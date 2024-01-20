Болдвіна звинуватили у вбивстві операторки-українки Галини Гатчинс

Не відразу було зрозуміло, що спонукало домагатися висунення обвинувачення проти актора.

Велике журі висунуло Алеку Болдуіну звинувачення у ненавмисному вбивстві у справі про стрілянину «Іржа», менш ніж через рік після того, як прокуратура зняла аналогічні звинувачення проти актора.

Про це повідомляє Washington Post.

Подання до суду в Санта-Фе, Нью-Мексико, звинувачує Болдуіна в тому, що він спричинив смерть оператора Галини Гатчинс під час неофіційної репетиції вестерну в 2021 році, коли в руці Болдуіна потрапив ревізійний пістолет, убивши Гатчінс та поранивши режисера Джоела Соузу.

У документі перераховані два пункти звинувачення в ненавмисному вбивстві. Основний пункт звинувачення стверджує, що актор недбало поводився з реквізитним пістолетом. За альтернативним пунктом обвинувачення Болдвін спричинив смерть Гатчинс «повним ігноруванням або байдужістю до безпеки інших».

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Спеціальні прокурори Карі Моріссі та Джейсон Льюїс не відразу відповіли на запит про коментар.

«Ми з нетерпінням чекаємо нашого дня в суді», — заявили Люк Нікас і Алекс Спіро, адвокати Болдвіна.

Не відразу було зрозуміло, що спонукало домагатися висунення обвинувачення проти актора або які докази велике журі розглядало, щоб прийняти рішення. Але торішні судово-медичні дослідження рушниці показали, що Болдвін мав натиснути на курок пістолета, всупереч його твердженням, що він спрацював сам.

Зазначимо, що у квітні 2023 з Алека Болдвіна зняли усі звинувачення у випадковому вбивстві операторки Галини Гатчинс, яке сталося 2021 року на знімальному майданчику вестерну "Іржа".

Раніше позов проти актора також подали батьки та сестра вбитої Галини, які мешкають в Україні. Вони вимагають від Болдвіна виплати компенсації у зв'язку з загибеллю операторки. Однак сам актор запевняє, що у такий спосіб родина просто намагається нажитися на горі.

Нагадаємо, що 21 жовтня 2021 року під час знімань вестерну "Іржа" сталася трагедія. Під час репетиції Алек Болдвін з реквізитної зброї випадково застрелив операторку Галину Гатчинс. Зброя виявилася заряджена бойовим патроном.

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