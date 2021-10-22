На зніманнях вестерну з Алеком Болдвіном випадково застрелили операторку - ЗМІ

Операторку госпіталізували гелікоптером, однак врятувати їй життя не вдалося.

В американському штаті Нью-Мексико у четвер, 21 жовтня, внаслідок інциденту зі стріляниною під час знімань фільму в жанрі вестерн "Іржа" з Алеком Болдвіном у Санта-Фе загинула операторка.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє TMZ.

Зазначається, що на знімальному майданчику на ранчо Bonanza Creek Ranch також постраждав режисер.

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"Алек Болдвін знімав сцену для фільму, в якій вимагалося, щоб хтось вистрілив з пістолета, зарядженого холостими патронами, але коли пістолет вистрілив, або шрапнель, або куля вразила двох людей на знімальному майданчику", - пише видання.

Інформації про те, як саме стався інцидент, наразі немає. Відомо, що режисер отримав поранення у ключицю, тоді як 42-річну операторку госпіталізували гелікоптером. Попри всі зусилля, врятувати їй життя лікарям не вдалося.

За інформацією журналістів, сам Алек Болдвін не постраждав. Тим часом знімання кінострічки призупинили на день. Для розслідування на місце події прибули заступники місцевого шерифа.

Раніше зірка серіалу "Пуститися берега" Боб Оденкірк знепритомнів на знімальному майданчику.

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