На съемках вестерна с Алеком Болдуином случайно застрелили оператора — СМИ

Оператора госпитализировали на вертолете, однако спасти ей жизнь не удалось.

В американском штате Нью-Мексико в четверг, 21 октября, в результате инцидента со стрельбой во время съемок фильма в жанре вестерн "Ржавчина" с Алеком Болдуином в Санта-Фе погибла оператор.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает TMZ.

Отмечается, что на съемочной площадке на ранчо Bonanza Creek Ranch также пострадал режиссер.

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"Болдуин снимал сцену для фильма, в которой требовалось, чтобы кто-то выстрелил из пистолета, заряженного холостыми патронами, но когда пистолет выстрелил, либо шрапнель, либо пуля поразила двух людей на съемочной площадке", — пишет издание.

Информации о том, как произошел инцидент, пока нет. Известно, что режиссер получил ранение в ключицу, тогда как 42-летнюю женщину-оператора госпитализировали на вертолете. Несмотря на все усилия, спасти ей жизнь врачам не удалось.

По информации журналистов, сам Болдуин не пострадал. Между тем съемки киноленты на день приостановили. Для расследования на место происшествия прибыли заместители местного шерифа.

Ранее звезда сериала "Во все тяжкие" Боб Оденкёрк потерял сознание на съемочной площадке.

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