Курс доллара и евро на 22 октября

Курс доллара и евро на 22 октября

Стоимость доллара составляет 26,2 грн, а евро — 30,5 грн.

В пятницу, 22 октября, доллар останется стабильным, а евро немного подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 22 октября:

Доллар США — 26,20 грн (без изменений).

Евро — 30,49 грн (плюс 1 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 21 октября:

Доллар США — 26,15/26,35 грн.

Евро — 30,35/30,65 грн.

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