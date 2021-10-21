Курс доллара и евро на 22 октября

Стоимость доллара составляет 26,2 грн, а евро — 30,5 грн.
В пятницу, 22 октября, доллар останется стабильным, а евро немного подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 22 октября:
- Доллар США — 26,20 грн (без изменений).
- Евро — 30,49 грн (плюс 1 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 21 октября:
- Доллар США — 26,15/26,35 грн.
- Евро — 30,35/30,65 грн.
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