Доллары / © Associated Press

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В начале июля валютный рынок Украины, вероятно, будет оставаться стабильным, а значительных колебаний курса доллара и евро не ожидается.

Такой прогноз в комментарии «Фокусу» озвучил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой.

По его словам, несмотря на то, что спрос на валюту превышает предложение, ситуация остается контролируемой.

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«Первая декада июля, очевидно, пройдет для валютного рынка без существенных потрясений. Несмотря на то, что спрос на валюту превышает предложение, однако Национальный банк продолжает эффективно сглаживать такие разрывы», — отметил банкир.

По оценкам Лесового, с 6 по 12 июля спрос на валюту на межбанковском рынке будет превышать предложение примерно на 10–15%, а для стабилизации ситуации НБУ может провести валютные интервенции на сумму 800–850 млн долларов.

«На следующей неделе курс доллара может находиться в пределах 44,7–45,1 грн. Курс евро ожидается в диапазоне 51,5–52,5 грн. В то же время, евро будет оставаться зависимым от внешних факторов, в частности от соотношения евро и доллара на мировом рынке», — сказал Лесовой.

Ранее эксперты сообщили, что в июле украинцев ждет дальнейшее движение курса валют в сторону роста, а у американского доллара есть все шансы официально преодолеть психологическую отметку в 45 гривен.

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