Какая температура опасна для кошек: названа критическая граница жары

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В летнюю жару опасность перегрева касается не только людей, но и домашних животных. Для кошек температура воздуха выше 38 °C считается опасной, однако дискомфорт они могут испытывать уже при 27–37 °C. Именно поэтому в жаркие дни владельцам рекомендуют внимательно следить за поведением и самочувствием своих питомцев.

Об этом сообщило издание Pet MD.

Специалисты отмечают, что кошки, как и люди, являются теплокровными животными. Температуру их тела регулирует гипоталамус — структура головного мозга, которая поддерживает её в пределах нормы. В среднем температура тела кошек составляет 38,1–39,2 °C.

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В отличие от людей, кошки почти не потеют, поэтому охлаждаются другими способами. Они могут чаще дышать, искать прохладные места в доме или ложиться на холодные поверхности, например, на плитку. Если же этих механизмов недостаточно, существует риск перегрева.

Эксперты отмечают, что температура окружающей среды выше 38 °C уже является слишком высокой для кошек. Если же температура тела поднимается выше 41,1 °C, в организме могут возникнуть серьезные нарушения. В частности, возможны нарушения свертываемости крови, почечная недостаточность, судороги, а в самых тяжелых случаях — гибель животного.

В то же время здоровые взрослые кошки чувствуют себя наиболее комфортно при температуре в помещении 20–27 °C. Хотя термонейтральная зона для кошек составляет примерно 30–38 °C, в большинстве домов температура ниже, поскольку люди чувствуют себя комфортнее в более прохладных условиях.

Специалисты также отмечают, что пребывание при температуре 29–32 °C без достаточного количества воды и тени не должно длиться дольше 15–30 минут. Если температура воздуха превышает 38 °C, это уже считается чрезвычайно опасной ситуацией даже при кратковременном воздействии.

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Определить, что животному слишком жарко, можно по ряду симптомов. Среди них — вялость, снижение активности и аппетита, слюнотечение, рвота, диарея, нарушение координации движений, изменения в поведении, затрудненное дыхание, одышка или дыхание с открытым ртом. Также кошка может настойчиво искать прохладные поверхности для отдыха. В тяжелых случаях возможны тремор, судороги, потеря сознания, ярко-красные или синюшные десны, а также кровотечения из носа, десен или мочевыводящих путей.

При появлении любых признаков перегрева ветеринары рекомендуют немедленно обратиться за медицинской помощью. До этого животное следует перенести в тень или прохладное место, обеспечить циркуляцию воздуха с помощью вентилятора и осторожно охладить прохладным влажным полотенцем или водой, не погружая голову.

Чтобы снизить риск перегрева, владельцам рекомендуется в жаркие дни держать кошек в помещении, а прогулки и активные игры переносить на утренние или вечерние часы. Также рекомендуется закрывать жалюзи, чтобы дом меньше нагревался, постоянно обеспечивать доступ к свежей воде, поощрять животное пить больше, при необходимости добавлять в рацион влажный корм и использовать охлаждающие коврики или замороженные лакомства.

Напомним, что многие продукты, которые люди употребляют ежедневно, могут представлять опасность для кошек. Ветеринары назвали восемь самых опасных продуктов и объяснили, почему необходимо принимать меры ещё до появления симптомов.

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