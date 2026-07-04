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- Гламур
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Беременная экс-участница "ВИА Гры" Кожевникова рассекретила пол будущего ребенка
Певица организовала гендер-пати на побережье.
Бывшая участница трио «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова после радостного известия о беременности объявила пол будущего малыша.
Так, артистка вместе с мужем Кириллом устроила камерное гендер-пати. Будущие родители заказали торт с цветной начинкой, взяли бокалы и разместились на живописном побережье.
Под нежную мелодию возлюбленные одновременно погрузили бокалы в торт, а когда подняли, то внутри виднелся крем и коржы розового цвета. Теперь известно, что у Анастасии и Кирилла родится дочь. Они не скрывали радостных эмоций и обменялись поцелуем.
В комментариях звездные друзья и поклонники засыпали семью поздравлениями и теплыми словами.
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Отметим, о беременности Анастасия Кожевникова сообщила в июне и показалась уже с заметно округлым животиком. Дочь для певицы и ее мужа, с которым она в браке с 2018 года, станет первенцем.
Напомним, недавно жених ведущей Леси Никитюк показал их сыночка Оскара на редком фото. Годовалый первенец звезд уже значительно подрос.