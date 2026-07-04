Беременная экс-участница "ВИА Гры" Кожевникова рассекретила пол будущего ребенка

Анастасия Кожевникова / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Реклама

Бывшая участница трио «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова после радостного известия о беременности объявила пол будущего малыша.

Так, артистка вместе с мужем Кириллом устроила камерное гендер-пати. Будущие родители заказали торт с цветной начинкой, взяли бокалы и разместились на живописном побережье.

Под нежную мелодию возлюбленные одновременно погрузили бокалы в торт, а когда подняли, то внутри виднелся крем и коржы розового цвета. Теперь известно, что у Анастасии и Кирилла родится дочь. Они не скрывали радостных эмоций и обменялись поцелуем.

Реклама

Беременная Анастасия Кожевникова и ее муж / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

В комментариях звездные друзья и поклонники засыпали семью поздравлениями и теплыми словами.

Девочка. Я так и знала

Как вы хороши оба. Девочка будет папиной принцессой

Искренние поздравления. Какая радость! Мир станет богаче еще одной красавицей

Отметим, о беременности Анастасия Кожевникова сообщила в июне и показалась уже с заметно округлым животиком. Дочь для певицы и ее мужа, с которым она в браке с 2018 года, станет первенцем.

Напомним, недавно жених ведущей Леси Никитюк показал их сыночка Оскара на редком фото. Годовалый первенец звезд уже значительно подрос.

Новости партнеров