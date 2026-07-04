Почему стиральная машина воняет летом: простой способ быстро избавиться от неприятного запаха

Стиральная машина / © unsplash.com

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В жаркую погоду неприятный запах в стиральной машине может появиться быстрее, чем в холодное время года. Причина часто кроется во влаге, которая остается внутри после стирки. Высокая температура ускоряет размножение бактерий и появление плесени.

Об этом сообщило издание The Page.

Чаще всего запах исходит не от стирального порошка или кондиционера, а от самой стиральной машины. Влага может задерживаться в барабане, резиновом уплотнителе у дверцы и лотке для моющих средств. Из-за этого даже чистые вещи после стирки иногда пахнут сыростью.

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Неприятный запах часто возникает из-за остатков воды, порошка, кондиционера, ворса и грязи, которые скапливаются в барабане, резиновом уплотнителе, фильтре и сливной трубке. Ситуацию усугубляет привычка стирать преимущественно при низких температурах и сразу закрывать дверцу после завершения цикла.

Избавиться от запаха можно, запустив пустую стирку при высокой температуре. В барабан рекомендуется добавить полстакана пищевой соды, а в отсек для порошка налить стакан столового уксуса. По окончании цикла дверцу следует оставить открытой, а барабан вытереть сухой тряпкой. При этом уксус нельзя смешивать со средствами, содержащими хлор. Если используется специальный очиститель для стиральных машин, следует соблюдать инструкцию производителя.

Особое внимание рекомендуется уделить резиновому уплотнителю у дверцы, где часто скапливаются вода, волосы, нитки и налет. Его рекомендуется промыть тёплой водой с содой или слабым раствором уксуса, а затем вытереть насухо. Также необходимо регулярно очищать лоток для порошка и место, куда он вставляется.

Если после очистки запах не исчезает, стоит проверить фильтр. Из-за скопившегося мусора вода может плохо сливаться, что способствует появлению затхлого запаха.

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Чтобы избежать этой проблемы летом, после каждой стирки рекомендуется оставлять дверцу стиральной машины и лоток для порошка приоткрытыми. Кроме того, не стоит надолго оставлять мокрое белье в барабане, использовать чрезмерное количество кондиционера, а раз в несколько недель желательно запускать пустой цикл стирки при высокой температуре.

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