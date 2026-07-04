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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1815
Время на прочтение
1 мин

Жуткое ДТП на трассе Одесса-Николаев: тела лежат прямо посреди дороги (фото)

На трассе пассажирский автобус столкнулся с грузовиком — девять человек погибли.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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На месте аварии

На месте аварии

Сегодня, 4 июля, ужасное ДТП произошло на Николаевщине, на трассе М-14: в районе Счастливого столкнулись маршрутка и грузовик.

Об этом сообщили в полиции.

По предварительным данным, водитель маршрутного микроавтобуса Mercedes Sprinter, двигавшийся со стороны Одессы в Николаев с пассажирами, допустил выезд за пределы проезжей части с последующим переворачиванием и неконтролируемым выездом на встречную полосу движения транспорта, где произошло столкновение с грузовым транспортным средством Volvo.

На месте ДТП

На месте ДТП

Предварительно, в результате ДТП погибли 9 человек и еще 8 пострадали.

На месте происшествия работают следователи полиции. Инспекторы патрульной полиции осуществляют регулирование дорожного движения и обеспечивают безопасность других участников.

На месте аварии

На месте аварии

Напомним, во Львовской области произошло смертельное ДТП. Пьяный водитель автокрана сбил двух мужчин, переходивших дорогу по пешеходному переходу, один из них он нанесенных травм скончался на месте.

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Дата публикации
Количество просмотров
1815
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