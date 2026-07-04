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Жуткое ДТП на трассе Одесса-Николаев: тела лежат прямо посреди дороги (фото)
На трассе пассажирский автобус столкнулся с грузовиком — девять человек погибли.
Сегодня, 4 июля, ужасное ДТП произошло на Николаевщине, на трассе М-14: в районе Счастливого столкнулись маршрутка и грузовик.
Об этом сообщили в полиции.
По предварительным данным, водитель маршрутного микроавтобуса Mercedes Sprinter, двигавшийся со стороны Одессы в Николаев с пассажирами, допустил выезд за пределы проезжей части с последующим переворачиванием и неконтролируемым выездом на встречную полосу движения транспорта, где произошло столкновение с грузовым транспортным средством Volvo.
Предварительно, в результате ДТП погибли 9 человек и еще 8 пострадали.
На месте происшествия работают следователи полиции. Инспекторы патрульной полиции осуществляют регулирование дорожного движения и обеспечивают безопасность других участников.
Напомним, во Львовской области произошло смертельное ДТП. Пьяный водитель автокрана сбил двух мужчин, переходивших дорогу по пешеходному переходу, один из них он нанесенных травм скончался на месте.