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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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435
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Россияне с ночи кошмарят областной центр — снова попадания и пожары

Оккупанты снова атаковали Сумы ударным беспилотником. Обошлось без жертв и пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Спасатели

Спасатели

В Сумах около 06:55 беспилотник ударил по нежилому помещению в Ковпаковском районе города.

Об этом сообщил секретарь горсовета Артем Кобзарь.

По его данным, обошлось без погибших и пострадавших. На месте удара возник пожар, который спасатели потушили.

Напомним, россияне совершили массированную атаку на Сумы управляемыми авиабомбами и БпЛА. В результате удара КАБ по одной из центральных улиц города погибли по меньшей мере четыре человека, среди них 5-летний ребенок.

Число пострадавших в результате российского удара по Сумам возросло до 27, сообщил глава ОВА Григоров.

«Медики пытались спасти 5-летнюю девочку на месте российского удара. К сожалению, реанимационные мероприятия не принесли результата — ребенок погиб. Рядом с ней погибла ее мама — 34-летняя женщина. Старшая дочь женщины тоже в больнице. Ее травмы — средней тяжести», — сообщил глава ОВА.

В результате удара также скончался 61-летний мужчина.

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Дата публикации
Количество просмотров
435
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