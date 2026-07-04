Россияне с ночи кошмарят областной центр — снова попадания и пожары

Спасатели

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В Сумах около 06:55 беспилотник ударил по нежилому помещению в Ковпаковском районе города.

Об этом сообщил секретарь горсовета Артем Кобзарь.

По его данным, обошлось без погибших и пострадавших. На месте удара возник пожар, который спасатели потушили.

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Напомним, россияне совершили массированную атаку на Сумы управляемыми авиабомбами и БпЛА. В результате удара КАБ по одной из центральных улиц города погибли по меньшей мере четыре человека, среди них 5-летний ребенок.

Число пострадавших в результате российского удара по Сумам возросло до 27, сообщил глава ОВА Григоров.

«Медики пытались спасти 5-летнюю девочку на месте российского удара. К сожалению, реанимационные мероприятия не принесли результата — ребенок погиб. Рядом с ней погибла ее мама — 34-летняя женщина. Старшая дочь женщины тоже в больнице. Ее травмы — средней тяжести», — сообщил глава ОВА.

В результате удара также скончался 61-летний мужчина.

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