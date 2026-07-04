Рятувальники / © ДСНС

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У Сумах близько 06:55 безпілотник вдарив по нежитловому приміщенню в Ковпаківському районі міста.

Про це повідомив секретар міськради Артем Кобзар.

За його даними, минулося без загиблих та постраждалих. На місці удару виникла пожежа, яку рятувальники загасили.

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Нагадаємо, росіяни здійснили масовану атаку на Суми керованими авіабомбами та БпЛА. Внаслідок удару КАБ по одній із центральних вулиць міста загинули щонайменше чотири людини, серед них є 5-річна дитина.

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Сумах зросла до 27, повідомив очільник ОВА Григоров.

«Медики намагалися врятувати 5-річну дівчинку на місці російського удару. На жаль, реанімаційні заходи не дали результату — дитина загинула. Поруч із нею загинула її мама — 34-річна жінка. Старша донька жінки також у лікарні. Її травми — середньої тяжкості», — повідомив очільник ОВА.

Внаслідок удару також помер 61-річний чоловік.

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