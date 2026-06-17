Шерсть исчезнет во время стирки: неожиданный лайфхак для владельцев животных

Стирка / © www.freepik.com/free-photo

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Шерсть домашних животных на одежде остается одной из самых распространенных проблем для владельцев кошек и собак. Даже после стирки на вещах нередко можно заметить волоски, которые трудно удалить без дополнительной чистки роликом или щеткой. В то же время существует простой способ, который может помочь избавиться от шерсти ещё во время стирки.

Об этом сообщило польское издание Planeta.

Шерсть прилипает к ткани в первую очередь из-за статического электричества и особенностей структуры материала. Во время ношения одежды, трения ткани или её снятия образуется электрический заряд, который притягивает лёгкие волоски. Кроме того, шерсть задерживается между волокнами ткани, поэтому обычной стирки не всегда достаточно для её полного удаления.

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Один из популярных лайфхаков — использование обычной резиновой перчатки. Перед началом стирки её рекомендуется положить прямо в барабан стиральной машины вместе с вещами. Во время цикла шерсть, отрывающаяся от одежды, прилипает к поверхности перчатки, что помогает уменьшить количество волосков на ткани после завершения стирки.

Отмечается, что этот способ не только облегчает уход за одеждой, но и может уменьшить скопление ворса внутри стиральной машины. В то же время при использовании такого метода рекомендуется не устанавливать температуру стирки выше 40 градусов. При более высоких температурах резиновая перчатка может повредиться из-за нагрева.

Еще один способ борьбы с ворсом при стирке предполагает использование белого уксуса вместо обычного кондиционера для белья. Для этого примерно полстакана уксуса нужно налить в отсек, предназначенный для смягчителя ткани.

Благодаря антистатическим свойствам уксус помогает уменьшить накопление электрического заряда на ткани. В результате шерсть меньше прилипает к одежде и легче вымывается во время полоскания. Кроме того, уксус может смягчать ткань, устранять неприятные запахи и способствовать уменьшению образования накипи в стиральной машине.

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Напомним, ранее мы рассказывали, какие простые домашние методы помогут удалить даже самые стойкие летние пятна.

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