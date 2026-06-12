Как легко вывести пятна от косметики и пота из одежды: действенные советы эксперта

Стирка / © pexels.com

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С наступлением тепла светлая одежда часто страдает следами пота, дезодоранта и макияжа. Однако спасти любимые вещи можно с помощью простых средств, которые есть на каждой кухне. Эксперт по уборке поделилась действенными лайфхаками.

Об этом пишет Daily Mail.

От следов тонального крема на воротничках до желтых пятен под мышками на любимом топе — эти обычные загрязнения могут быстро испортить одежду, если их не устранить вовремя. Однако эксперт по уборке 47-летняя Линдси Кромби утверждает, что большинство пятен можно вывести, используя простые средства, которые уже есть в вашем кухонном шкафчике.

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«Летняя одежда, как правило, светлее, ярче и деликатнее. Но с помощью нескольких простых уловок большинство следов от макияжа и дезодоранта можно удалить еще до того, как они успеют испортить ваши любимые наряды», — говорит Кромби.

Эксперт подчеркнула, что при обработке пятен скорость имеет решающее значение.

«Самая большая ошибка, которую совершают люди, — это слишком долгое ожидание. Чем длиннее пятно остается на ткани, особенно в теплую погоду, тем больше шансов, что оно станет устойчивым. Быстрая реакция — это всегда ваша лучшая защита», — объяснила она.

Как избавиться от пятен от макияжа

Каждая женщина знает, как легко испачкать одежду косметикой. Тональный крем, бронзер или консилер часто оставляют пятна на масляной основе, что означает необходимость их расщепления перед стиркой.

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«Мое любимое средство — мицеллярная вода. Она разработана для растворения макияжа на коже, поэтому отлично работает и на ткани», — отмечает эксперт.

Достаточно осторожно промокнуть пятно, нанести мицеллярную воду и прополоскать перед стиркой. Если мицеллярной воды нет, подойдет обычная жидкость для мытья посуды. Благодаря способности расщеплять жир она эффективно удаляет остатки макияжа из одежды.

Следы от помады и туши для ресниц

Помада содержит масла, воск и пигменты, что делает его одним из самых сложных пятен. Кромби категорически не рекомендует тереть такие загрязнения.

«Вызовут только дальнейшее распространение пятна. Не поддавайтесь искушению тереть», — предупредила она. Лучший метод — аккуратно нанести небольшое количество жидкости для мытья посуды, втереть ее в ткань и прополоскать перед стиркой.

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Водостойкая тушь также крепко прилипает к волокнам ткани. С ней справится небольшое количество мицеллярной воды, нанесенное на чистую ткань. Кромби рекомендует только просто промокивать пятно, а не тереть его.

Следы от дезодоранта

Это одно из самых распространенных летних разочарований, однако решается проблема в считанные секунды.

«Если вы только что надели топ и заметили след от дезодоранта, не паникуйте. Часто достаточно просто потереть саму себя ткань, чтобы снять остатки средства», — объясняет специалист.

Для более стойких следов следует использовать влажную салфетку из микрофибры или небольшое количество белого уксуса.

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Желтые пятна под мышками

Пожелтение в зоне подмышек обычно вызвано реакцией между потом и ингредиентами антиперспирантов. Хотя они кажутся непреодолимыми, их легко вывести с помощью пасты из пищевой соды.

Рецепт Кромби прост: смешайте две столовых ложки пищевой соды с достаточным количеством воды до образования пасты. Нанесите смесь на пятно, оставьте на 30 минут, а затем постирайте как обычно. Для удаления наиболее устойчивых пятен можно добавить белый уксус, который поможет расщепить грязь.

Главные правила ухода за летней одеждой

Возделывайте пятна сразу, как только они появились.

Всегда промокивайте загрязнения, а не трите их.

Начинайте выведение пятен с использования прохладной воды.

Никогда не сушите вещь в сушильной машине, пока не убедитесь, что пятно полностью исчезло.

Держите белый уксус, пищевую соду и жидкость для мытья посуды для быстрого реагирования.

Всегда тестируйте пятновыводители на незаметном участке ткани.

Напомним, ранее мы писали, что нужно избегать распространенных ошибок во время уборки пылесосом, чтобы не причинить вреда технике. Регулярная очистка фильтров и правильное использование насадок являются важными аспектами эффективной работы пылесоса и продления его срока службы.

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