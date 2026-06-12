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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«Уже 824 клиента операторов систем распределения ДТЭК Сети в столице, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях ввели в эксплуатацию для своего домохозяйства солнечные электростанции (СЭС) за первый квартал 2026 года», — говорится в нем.

ДТЭК предлагает семьям подавать заявку на подключение СЭС онлайн. Это нужно, если есть желание продавать излишки в сеть.

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В ДТЭК подчеркнули, что при выборе оборудования нужно проверить, отвечает ли оно техническим требованиям подключения СЭС. Инвертор должен быть той же мощности, что и здание.

Отмечается, что после установки солнечной электростанции владельцу необходимо обратиться к оператору системы распределения и подать заявку на присоединение генерирующей установки. Это можно сделать онлайн через личный кабинет на сайте, где также доступен список необходимых документов. Также необходимо подготовить однолинейную схему подключения СЭС.

В то же время, если для работы СЭС требуется увеличение мощности, соответствующую заявку можно подать одновременно с оформлением присоединения. После этого необходимо установить двунаправленный счетчик для учета потребленной и переданной в сеть электроэнергии. Затем специалисты установят счетчик, проверят схему подключения и внесут необходимые изменения в документы.

Чтобы продавать избыток производимой электроэнергии, последним шагом должно быть обращение к поставщику электроэнергии. Если напрямую подключена СЭС мощностью до 30 кВт, есть право на домовладение, земельный участок, прямой договор с ОСР – собственник может оформить «зеленый» тариф. В других случаях воспользоваться механизмом самопроизводства.

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