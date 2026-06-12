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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Уже 824 клієнти операторів систем розподілу ДТЕК Мережі у столиці, на Дніпропетровщині, Одещині та Київщині ввели в експлуатацію для свого домогосподарства сонячні електростанції (СЕС) за перший квартал 2026 року», — йдеться в ньому.

Зазначається, що ДТЕК пропонує родинам подавати заявку на підключення СЕС онлайн. Це необхідно, якщо є бажання продавати надлишки в мережу.

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В ДТЕК наголосили, що при виборі обладнання потрібно перевірити, чи відповідає воно технічним вимогам підключення СЕС. Інвертор має бути тієї ж потужності, що і будинок.

Зазначається, що після встановлення сонячної електростанції власнику необхідно звернутися до свого оператора системи розподілу та подати заявку на приєднання генеруючої установки. Це можна зробити онлайн через особистий кабінет на сайті, де також доступний перелік необхідних документів. Також потрібно підготувати однолінійну схему підключення СЕС.

Водночас якщо для роботи СЕС потрібне збільшення потужності, відповідну заявку можна подати одночасно з оформленням приєднання. Після цього необхідно встановити двонаправлений лічильник для обліку спожитої та переданої в мережу електроенергії. Потім фахівці встановлять лічильник, перевірять схему підключення та внесуть необхідні зміни до документів.

Щоб продавати надлишок виробленої електроенергії, останнім кроком має бути звернення до свого постачальника електроенергії. Якщо напряму підключена СЕС потужністю до 30 кВт, є право на домоволодіння, земельну ділянку, прямий договір з ОСР — власник може оформити «зелений» тариф. У інших випадках скористатися механізмом «самовиробництва».

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