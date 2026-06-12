Експрезиденту Південної Кореї додали ще 30 років тюрми до довічного ув’язнення

Юн Сок Йоль / © Associated Press

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Суд у Сеулі засудив колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля до 30 років позбавлення волі. Його визнали винним у тому, що він віддав наказ про запуск безпілотників на територію Північної Кореї в жовтні 2024 року.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

Центральний районний суд Сеулу дійшов висновку, що Юн Сок Йоль хотів спровокувати Пхеньян на відповідь і створити привід для воєнного стану, який він оголосив у грудні того ж року. Суд визнав його винним за статтями про зловживання владою та надання переваг ворогу, зазначивши, що рішення про операцію виходило за межі законного використання військової сили.

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Разом з експрезидентом вироки отримали й інші фігуранти справи: колишній міністр оборони, 30 років ув’язнення, ексголова військової контррозвідки, 15 років, а колишній командувач підрозділу з операцій дронів, три роки умовно з випробувальним терміном п’ять років. Адвокати Юн Сок Йоля заявили, що оскаржуватимуть вирок.

Що передувало

Суд у Південній Кореї виніс вирок для експрезидента Юна Сок Йоля — довічне ув’язнення за спробу організувати заколот. Прокуратура вимагала для нього смертної кари.

У грудні 2024 року Юн здійснив невдалу спробу запровадити в країні воєнний стан. Після цього йому оголосили імпічмент та арештували.

Суддя заявив, що колишній президент фундаментально зашкодив демократії Південної Кореї та заслуговує на суворе покарання.

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Раніше Юн стверджував, що його спроба запровадити воєнний стан була всього лише невинним жестом, покликаним привернути увагу до порушень з боку опозиційної партії.

Крім обвинувачень в заколоті, Юн Сок Йоля визнали винним ще в зловживанні владою. У січні його вже засудили до п’яти років тюрми за обвинуваченням в перешкоджанні арешту: його резиденцію довелося брати штурмом.

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