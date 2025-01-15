У Південній Кореї з другої спроби арештували президента - Yonhap

Презент залишив свою резиденцію у супроводі конвою.

У Південній Кореї з другої спроби був арештований президент країни Юн Сок Йоль, проти якого були висунуті звинувачення після того, як він оголосив у країні воєнний стан.

Про це інформує Yonhap.

У повідомленні вказується, що ордер на затримання Юна виконано о 10:33 за місцевим часом.

Презент залишив свою резиденцію у супроводі конвою.

Юн Сок Йоль завив, що вирішив підкоритись правоохоронцям попри те, що вважає незаконним розслідування проти себе.

Повідомляється, що президента доставлять до Слідчого відділення у Гвачхоні де Юн Сок Йоля буде допитано у справі оголошення ним короткострокового воєнного стану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Південної Кореї не змогла заарештувати президента протягом п'яти годин.

Крім того, ми раніше інформували, що у Південній Кореї видали ордер на арешт президента.

Читайте також: