На Сумщині пролунало 103 вибухи

Протягом минулої доби загарбники здійснили 65 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 103 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська громади.

Есманьська громада: ворог вдарив FPV дронами (2 вибухи).

Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (8 вибухів), удар керованими авіаційними бомбами КАБами (8 вибухів), артилерійський обстріл (4 вибухи), атаку FPV дроном (1 вибух), скидання ВОГ з БПЛА (7 вибухів). Внаслідок обстрілів поранена цивільна особа, пошкоджено 2 автомобілі та приватне домоволодіння.

Великописарівська громада: завдано удар FPV дронами (6 вибухів), авіаційний удар НАР з гелікоптера (10 вибухів), удари керованими авіаційними бомбами КАБ (2 вибухи), мінометні обстріли (20 вибухів). Внаслідок пошкоджено приватний будинок.



Хутір-Михайлівська громада: зафіксовано здійснено удар FPV дронами (2 вибухи).

Краснопільська громада: росіяни здійснили скидання ВОГ з БПЛА (7 вибухів), обстріл з СПГ-9 (7 вибухів), атаку FPV-дроном (1 вибух).

Миропільська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух), обстріл РСЗВ (8 вибухів).

Хотінська громада: відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв (4 вибухи).

Білопільська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух).

Новослобідська громада: ворог вдарив FPV-дронами (2 вибухи).

Шалигинська громада: росіяни атакували FPV-дронами (2 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтаві вночі пролунав вибух.

Крім того, ми раніше інформували, що вранці на Хмельниччині сталися вибухи.

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