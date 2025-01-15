В Сумской области прогремели 103 взрыва

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 65 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 103 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Хутор-Михайловская, Середино-Будская общины.
- Эсманьское общество: враг ударил FPV дронами (2 взрыва).
- Средино-Будская община: совершены минометные обстрелы (8 взрывов), удар управляемыми авиационными бомбами КАБами (8 взрывов), артиллерийский обстрел (4 взрыва), атака FPV дроном (1 взрыв), сброс ВОГ с БПЛА (7 взрывов). В результате обстрелов ранено гражданское лицо, повреждены 2 автомобиля и частное домовладение.
- Великописаревское общество: нанесен удар FPV дронами (6 взрывов), авиационный удар НАР с вертолета (10 взрывов), удары управляемыми авиационными бомбами КАБ (2 взрыва), минометные обстрелы (20 взрывов). В результате поврежден частный дом.
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- Хутор-Михайловская община: зафиксирован удар FPV дронами (2 взрыва).
- Краснопольское общество: россияне совершили сброс ВОГ с БПЛА (7 взрывов), обстрел из СПГ-9 (7 взрывов), атаку FPV-дроном (1 взрыв).
- Миропольская община: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв), обстрел РСЗО (8 взрывов).
- Хотинская община: произошли сбросы с БпЛА взрывных устройств (4 взрыва).
- Белопольское общество: произведен сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв).
- Новослободская община: враг ударил FPV-дронами (2 взрыва).
- Шалыгинская община: россияне атаковали FPV-дронами (2 взрыва).
Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве ночью раздался взрыв.
Кроме того, мы ранее информировали, что утром в Хмельнитчине произошли взрывы.
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