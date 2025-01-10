Утром в Хмельницкой области произошли взрывы

Потерпевших нет.
Утром пятницы, 10 января, во время воздушной тревоги в Хмельницкой области произошли взрывы из-за атаки российских беспилотников.
Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
Сегодня утром, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО сбили один БпЛА типа "Shahed", говорится в сообщении.
По словам чиновника, специалисты устанавливают места падения обломков. В настоящее время обращений по поводу травмированных, погибших или разрушений не поступало, добавил Тюрин.
Напомним, ночью в Украине раздавались взрывы. Россияне атаковали Украину беспилотниками.
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