Утром в Хмельницкой области произошли взрывы

Утром пятницы, 10 января, во время воздушной тревоги в Хмельницкой области произошли взрывы из-за атаки российских беспилотников.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Сегодня утром, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО сбили один БпЛА типа "Shahed", говорится в сообщении.

По словам чиновника, специалисты устанавливают места падения обломков. В настоящее время обращений по поводу травмированных, погибших или разрушений не поступало, добавил Тюрин.

Напомним, ночью в Украине раздавались взрывы. Россияне атаковали Украину беспилотниками.

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