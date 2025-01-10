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Ночью в Украине раздавались взрывы: где было громко

Ночью в Украине раздавались взрывы: где было громко

Враг снова атаковал Украину / Фото: ТСН.ua

Враг атаковал столицу и другие регионы.

В ночь на 10 января 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами.

Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

  • Самар/р-н (Днепропетровщина);

  • Богодухов/р-н (Харьковщина);

  • Вышгород/р-н (Киевщина);

  • Чернигов/р-н;

  • Каменское/р-н (Днепропетровщина);

  • Киев;

  • Черкассы.

  • Винницкая область. 

Напомним, что ночью в Соломенском районе столицы зафиксировано попадание обломков вражеского БпЛА в многоэтажку.

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