Ночью в Украине раздавались взрывы: где было громко

Враг атаковал столицу и другие регионы.

В ночь на 10 января 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами.

Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

Самар/р-н (Днепропетровщина);

Богодухов/р-н (Харьковщина);

Вышгород/р-н (Киевщина);

Чернигов/р-н;

Каменское/р-н (Днепропетровщина);

Киев;

Черкассы.

Винницкая область.

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Напомним, что ночью в Соломенском районе столицы зафиксировано попадание обломков вражеского БпЛА в многоэтажку.

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