Ночью в Украине раздавались взрывы: где было громко

Враг атаковал столицу и другие регионы.
В ночь на 10 января 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами.
Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.
В частности, взрывы прогремели:
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Самар/р-н (Днепропетровщина);
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Богодухов/р-н (Харьковщина);
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Вышгород/р-н (Киевщина);
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Чернигов/р-н;
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Каменское/р-н (Днепропетровщина);
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Киев;
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Черкассы.
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Винницкая область.
Напомним, что ночью в Соломенском районе столицы зафиксировано попадание обломков вражеского БпЛА в многоэтажку.
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