Взрывная ночь в России: российское ПВО пыталось сбивать беспилотники

Местные жители жаловались на взрывы.
В Ростове-на-Дону в промежуток между 02:00-03:45 в западной части города раздалось более 15 взрывов.
Об этом сообщает аналитический Telegram-канал Петра Андрющенко.
Российское ПВО пыталось сбивать БПЛА.
Пока неизвестно, есть попадание, есть ли падение обломков, но последствия на земле.
Также в Таганроге прогремели около 03:39 два взрыва на севере. Последствия уточняются.
Напомним, в воскресенье, 5 января, подразделения украинской армии неожиданно перешли в контрнаступление в Курской области РФ, где с августа 2024 года идет специальная операция Сил обороны Украины.
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