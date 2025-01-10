Взрывная ночь в России: российское ПВО пыталось сбивать беспилотники

В Ростове-на-Дону в промежуток между 02:00-03:45 в западной части города раздалось более 15 взрывов.

Об этом сообщает аналитический Telegram-канал Петра Андрющенко.

Российское ПВО пыталось сбивать БПЛА.

Пока неизвестно, есть попадание, есть ли падение обломков, но последствия на земле.

Также в Таганроге прогремели около 03:39 два взрыва на севере. Последствия уточняются.

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Напомним, в воскресенье, 5 января, подразделения украинской армии неожиданно перешли в контрнаступление в Курской области РФ, где с августа 2024 года идет специальная операция Сил обороны Украины.

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