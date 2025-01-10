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Трамп заявил, что Путин хочет с ним встретиться — Reuters

Трамп заявил, что Путин хочет с ним встретиться — Reuters

Руководители двух стран намерены встретиться. / Фото: ТСН.ua

Сейчас дата встречи неизвестна.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что между ним и президентом России Владимиром Путиным планируется встреча.

Об этом пишет Reuters.

"Он хочет встретиться, и мы это организовываем", — сказал Трамп в комментариях перед встречей с губернаторами-республиканцами в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

Трамп пока не озвучил график встречи.

Напомним, накануне, 7 января, новоизбранный президент США Дональда Трампа на пресс-конференции заявил, что в течение полугода будет разговаривать с президентом России Владимиром Путиным.

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