Трамп заявил, что Путин хочет с ним встретиться — Reuters

Сейчас дата встречи неизвестна.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что между ним и президентом России Владимиром Путиным планируется встреча.
Об этом пишет Reuters.
"Он хочет встретиться, и мы это организовываем", — сказал Трамп в комментариях перед встречей с губернаторами-республиканцами в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.
Трамп пока не озвучил график встречи.
Напомним, накануне, 7 января, новоизбранный президент США Дональда Трампа на пресс-конференции заявил, что в течение полугода будет разговаривать с президентом России Владимиром Путиным.
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