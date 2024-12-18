"Представьте драку в клетке": Кит Келлог заявил, что Украина и РФ готовы к миру

Кит Келлог назвал будущего президента США арбитром, который "разведет РФ и Украину по углам" и принудит к переговорам.

Украина и Россия готовы говорить о мире, поэтому им нужен арбитр. Будущий президент США Дональд Трамп станет таким судьей и вынудит стороны к переговорам.

Об этом сказал спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог в эфире Fox News.

Он назвал своевременными переговоры о мире, ведь как Россия, так и Украина "близки к истощению".

"Думаю, что обе стороны готовы. Представьте драку в клетке. У вас есть два бойца, и оба хотят победить. Вам нужен арбитр, чтобы их развести по углам, поэтому я думаю, что президент Дональд Трамп может это сделать. У него есть видение, как это сделать. У него достаточно энергии для этого", — сказал представитель Трампа.

По его мнению, обе стороны готовы наконец собраться вместе и поговорить.

"Я считаю, что это идеальная позиция для президента Трампа, и я думаю, что он действительно хорошо справится", — добавил он.

Кит Келлог также отметил, что агрессия РФ против Украины – это война на истощение. И россияне исторически привыкли к этому.

"Вы никогда не хотели бы участвовать в борьбе на истощение с россиянами. Да, исторически они воюют. Также они воевали во время Второй мировой войны, просто забрасывая противника своими войсками", — добавил представитель.

Напомним, спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог планирует посетить Киев в январе. Кроме Украины, Келлог планирует посетить другие европейские столицы.

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