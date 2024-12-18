Спецпредставитель Трампа может посетить Москву – Bloomberg

По словам источников, поездка Кита Келлога будет сосредоточена на сборе информации, а не на воплощении какой-либо конкретной политической цели.

Спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог планирует посетить Киев в январе и будет не против встреч в Москве, если его пригласят.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на ознакомленное с информацией лицо.

Келлог будет не против визита в Москву. По словам источника, спецпредставитель Трампа также намерен посетить Лондон, Париж и Рим. Однако пока такие планы не были окончательно сформированы.

"Потенциальная готовность Келлога посетить Москву после инаугурации Трампа 20 января стала бы неординарным шагом для американского чиновника на фоне ряда санкций против России, введенных после вторжения в Украину в феврале 2022 года", – отмечают авторы статьи.

Собеседник издания акцентировал, что поездка спецпредставителя по вопросам Украины и России будет сосредотачиваться на сборе информации, а не на воплощении какой-либо конкретной политической цели.

В команде Трампа не ответили на запрос журналистов о поездке Келлога.

Напомним, накануне издание Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Келлог планирует посетить Киев и другие европейские столицы в начале января.

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