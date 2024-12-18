Спецпредставник Трампа може відвідати Москву – Bloomberg

За словами джерел, поїздка Кіта Келлога буде зосереджена на збиранні інформації, а не на втіленні якоїсь конкретної політичної мети.

Спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог планує відвідати Київ у січні і буде не проти зустрічей у Москві, якщо його запросять.

Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на ознайомлену з інформацією особу.

Келлог буде не проти візиту до Москви. За словами джерела, спецпредставник Трампа також збирається відвідати Лондон, Париж та Рим. Однак наразі такі плани не були остаточно сформовані.

"Потенційна готовність Келлога відвідати Москву після інавгурації Трампа 20 січня стала б неординарним кроком для американського чиновника на тлі низки санкцій проти Росії, запроваджених після вторгнення до України в лютому 2022 року", – зазначають автори статті.

Співрозмовник видання акцентував, що поїздка спецпредставника з питань України та Росії зосереджуватиметься на збиранні інформації, а не на втіленні якоїсь конкретної політичної мети.

У команді Трампа не відповіли на запит журналістів щодо поїздки Келлога.

Нагадаємо, напередодні видання Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Келлог планує відвідати Київ та інші європейські столиці на початку січня.

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