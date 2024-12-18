Як правильно обирати дрова для опалення: корисні поради

Все більше українців використовують дрова для опалення своїх осель, особливо під час відключень світла. Для ефективного використання цього способу обігріву важливо правильно вибирати дрова.

Про це повідомило видання 24 Канал.

Як обирати дрова для опалення

Для ефективного опалення важливо звертати увагу на характеристики деревини: горючість, теплопровідність, димність та утворення золи. Найкраще обирати дрова, які горять довго, віддають багато тепла і залишають мало золи.

Вологість дров напряму впливає на ефективність їх використання. Свіжозрубана деревина містить до 50% вологи, тому перед опалювальним сезоном її обов'язково треба просушити. Для цього знадобиться приблизно три місяці, після чого дрова стануть придатними для використання.

Які дрова найкращі для опалення

Найкращим вибором для опалення є дрова з листяних і плодових дерев, адже вони виділяють більше тепла і горять довше. До таких відносяться дуб, береза, ясен, акація, тополя, яблуня, груша, абрикос та вишня.

Що вибрати для котла чи печі

Як повідомляє видання Новини.LIVE, дрова для опалення котла і печі мають різні вимоги. Для котла ідеально підходять дрова з вологістю до 20–25%. Вологі дрова можуть пошкодити котел і знизити його ефективність, тому краще обирати листяні породи: дуб, граб, ясен, акацію чи березу. Плодові дерева також добре підходять, адже довго горять і виділяють багато тепла.

Для печі вибір ширший: вільха і осика не лише зігрівають, але й очищують димар від нагару. Дуб та акація залишаються найкращими варіантами для тривалого тління, але це недешево. Верба і тополя – бюджетний вибір, хоча тепла вони дають менше і швидко згоряють.

Плодові дерева – універсальний варіант. Вони підійдуть для обох типів опалення, а їх аромат створює приємну атмосферу в кімнаті.

Які дрова краще не використовувати

Під час підготовки до опалювального сезону важливо пам’ятати, що не всі види деревини підходять для опалення. Найгіршим варіантом вважаються хвойні дерева: сосна, ялина та кедр. Вони горять швидко, дають мало тепла та містять багато смоли.

Хвойні дрова підходять лише для розпалювання, але для тривалого обігріву їх використовувати не варто. Смола, яка знаходиться в деревині, при нагріванні вибухає, спричиняючи тріскіт. Це не лише створює зайві ризики, але й сприяє осіданню золи на стінках печі та димоходу. Через це систему опалення доведеться частіше чистити, що збільшує витрати часу та ресурсів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна заготовляти дрова в посадках біля залізниці і хто дає дозвіл.

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