Шмигаль відповів, чи підпише президент законопроєкт про дрова

Він заявив, що держава сприятиме українцям, які заготовляють дрова.

Президент України Володимир Зеленський не підпише резонансний законопроєкт Верховної Ради, який передбачає штрафи за зберігання дров без документів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час урядового засідання, повідомляє РБК-Україна.

"У сільській місцевості це важливе резервне, а іноді й основне паливо. Тому жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде", — заявив прем'єр.

За його словами, президент України не підпише законопроєкт про штрафи за зберігання дров.

"Більше того, держава й уряд всіляко сприятиме українцям, які заготовляють дрова для опалення своїх осель узимку. Маємо для цього відповідну програму підтримки, яку реалізовуємо разом із партнерами", — резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала законопроєкт №9665 і передала його на підпис президенту Володимиру Зеленському. Йдеться про те, що громадяни можуть отримати від 5 до 7 років позбавлення волі за зберігання дров без документів.

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