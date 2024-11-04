"Закон про три гілляки": усі деталі про штрафи чи тюрму за дрова

Штраф або навіть тюрма за дрова – українців, які зберігають вдома дрова без документів, можуть оштрафувати або навіть відправити за ґрати. Документ – вже на підписі у президента. Скільки доведеться платити та який термін загрожує порушникам – йдеться в ексклюзиві TSN.UA.

Штраф та тюрма за дрова

Відтепер гілки чи стовбури дерев на узбіччі дороги забирати додому та використовувати для опалення не можна. Правоохоронці можуть прийти до таких людей та вимагати документи, що підтверджують законне походження дров. Оскільки документів на гілки з узбіччя немає, можливий штраф або навіть ув'язнення. 10 жовтня парламент ухвалив законопроєкт №9665, який вносить зміни до Адміністративного і Кримінального кодексів щодо покарання за зберігання дров без документів. Якщо Зеленський підпише закон, порушниками можуть стати чи не всі жителі сіл, які використовують дрова для власних потреб. Про це зазначає і адвокатка Наталія Матвіюк.

Нововведення передбачають суттєві покарання за зберігання дров без документів, що підтверджують їхнє походження. Якщо дров буде менше ніж на 30 000 гривень, то законом передбачається адмінвідповідальність, тобто штрафи.

Навіть на один стовбур чи один пеньок потрібно мати документи. Якщо шкода через незаконне вирубування чи пошкодження дерев та чагарників буде кваліфікована як істотна, то за це доведеться сплатити від 34 000 грн штрафу, або ж отримати покарання до п’яти років в’язниці. Тут все залежатиме від вартості пошкодженої деревини та обставин. Якщо ж у вирубуванні дерев правоохоронці вбачатимуть тяжкі наслідки в умовах воєнного стану, то тут покарання буде суворіше – від 7 до 10 років.

Наразі документ ще очікує підпису президента України, але він вже викликав неабияке занепокоєння серед населення, особливо серед жителів сільської місцевості, де дрова використовуються для обігріву житла.

Ба більше, не зрозуміло, як правоохоронці будуть встановлювати, а коли ж люди заготовлювали дрова – цього року, минулого, чи, можливо, і взагалі декілька років тому? А суми штрафів – просто захмарні.

Українське суспільство теж відреагувало на цей законопроєкт з притаманним йому гумором – дотепними мемами.

Президент України Володимир Зеленський отримав документ 15 жовтня і мав би його підписати до 30 жовтня, однак підпису досі немає, тому закон ще не набув чинності.

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Нагадаємо, народний депутат Юрій Камельчук запевнив, що через скандальний закон хвилюватися треба тільки тим, хто краде у великих обсягах.

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