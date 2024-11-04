Стало відомо, скільки чоловіків мають бронь від мобілізації в Україні

У Мінекономіки не підтвердили інформацію про те, що відстрочку від мобілізації отримали 1,5 млн військовозобов'язаних.

950 тисяч "унікальних заброньованих"! У Мінекономіки розповіли, скільки українців наразі мають бронювання від мобілізації. Ба більше, в установі не підтвердили інформацію про те, що відстрочку від мобілізації отримали 1,5 млн військовозобов'язаних. Тим часом, у Резерв+ стартувало тестування онлайн-відстрочки для певних категорій українців, зокрема студентів. Проте, деякі чоловіки-студенти можуть втратити право на відстрочку та можуть отримати повістку вже у листопаді. Усі деталі – в ексклюзиві TSN.UA.

950 тисяч “унікальних заброньованих”

Міністер економіки Юлія Свириденко спростувала інформацію про те, що внаслідок аномально швидкого приросту кількості бронювань відстрочку від мобілізації отримали 1,5 млн чоловіків. В інтерв'ю Forbes вона сказала, що справжнє число на третину менше. За її словами, за весь час повномасштабної війни кількість заброньованих від мобілізації військовозобов’язаних ніколи не перевищувала 950 тисяч людей, а дані про понад мільйон заброньованих з’являлися через "задвоєння", оскільки деякі компанії одночасно подавали документи і в паперовому, і в електронному вигляді (тобто через "Дію").

"Це не відповідає дійсності. На піку у нас було 950 тисяч "унікальних заброньованих". Коли зʼявилось бронювання через Дію, в певний момент статистика зросла до 1,049 млн осіб, але це через задвоєння, оскільки деякі компанії одночасно подавали документи й у паперовому, і в електронному вигляді. Станом на кінець жовтня маємо 906 тисяч заброньованих", – зазначила вона.

Пані міністр додала, що зараз Кабмін з ініціативи Міноборони здійснює аудит бронювань. За його результатами очікуються зміни у підходах до визначення статусу критичності підприємств. У цей період нові відстрочки не видають. З 25 жовтня процедура бронювання діє тільки для працівників, які були заброньовані до 31 травня.

"Ми часто зустрічаємося з бізнесом, і вони кажуть, що у них середня зарплатня заброньованих приблизно 19 тисяч і вище. Тому бізнес, з яким ми спілкуємося, каже, що вони не проти, щоб цей показник офіційно був вищим і відповідав реальному стану справ", – зазначила вона

Водночас Свириденко наголосила, що бронюванню важливо додати прозорості й систематизувати процес, а тому уряд розглядає можливість змінити процедури бронювання — наприклад, надати пріоритетний критерій із заробітної плати. Свириденко також розказала, що статус критичних в Україні зараз мають 19 730 підприємств, з них близько 9500 були визначені регіонами, решта – міністерствами.

Що передувало?

Нагадаємо, на початку жовтня ЗМІ заявили, що Кабмін призупинив бронювання працівників від мобілізації нібито через позицію президента Зеленського. Стверджувалося, що глава держави "обурювався, що забронювали 1,5 мільйона" військовозобов'язаних. Вже 20 жовтня стало офіційно відомо, що бронювання працівників від мобілізації у "Дії" було закрито до 15 листопада. Про це розповів перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. За його словами, до комісії, що проводитиме аудит, планують включити військових. Якщо підприємство виявиться "не критичним для держави", то бронювання переглянуть. Водночас Гаврилюк заперечив інформацію ЗМІ, що бронювання нібито призупинили повністю.

Бронювання "зависло"?

Однак, український бізнес почав скаржитися на неможливість перепідтвердити статус критичності, який надає право на продовження дії бронювання співробітників. Про це повідомила Європейська бізнес асоціація.

Як йдеться в повідомленні, станом на середину 2024 року співробітники у лавах ЗСУ є у 86% опитаних членських компаній Асоціації. У половини, а саме у 52% компаній, кількість мобілізованих сягає до 10% від загальної кількості військовозобов’язаних. У 28% кількість мобілізованих сягає 10-20%, у 6% – 20-40%. У близько половини компаній, а саме 46% серед мобілізованих або добровольців є критичні для роботи підприємства спеціалісти. Зокрема, це керівники, інженери, ІТ фахівці, водії, електрики, механіки, оператори виробничих ліній. У Європейській бізнес асоціації додали, що для бізнесу дуже важлива прогнозованість кадрової політики.

В ЄБА також додали, що за умов, коли економічне бронювання ще не прийняте, а бронювання за статусом критичності поставлене на паузу, компанії фактично позбавлені можливості кадрового планування.

Кабмін погодив часткове відновлення бронювання

Примітно, що Кабмін наразі таки погодив часткове відновлення бронювання. Про це повідомили в уряді України. Відтак працівники підприємств, які отримали статус заброньованих до 31 травня цього року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін. Зазначається, що це забезпечить стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, зокрема тих, які працюють на оборону.

"Водночас аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада. Причина аудиту – аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань", – йдеться у повідомленні.

За результатом аудиту відповідальні міністерства визначать, чи мали місце недобросовісні дії та, чи носять вони потенційно корупційний характер. На основі цих даних Уряд оновить критерії бронювання і скоригує їх так, щоб механізм працював і на користь нашої безпеки та оборони, і на користь економіки, зазначають у відомстві.

Бета-тест онлайн відстрочок

Тим часом, у Резерв+ стартувало тестування онлайн-відстрочки. Про це повідомила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифровізації.

"Запускаємо бета-тест онлайн відстрочок в Резерв+ для багатодітних, людей з інвалідністю та студентів і аспірантів. Ми вже протестували сервіс внутрішніми ресурсами. А тепер, щоб запустити послугу, нам треба ваші відгуки", – зазначила Черногоренко.

Більше не доведеться ходити до ТЦК з папірцями та стояти в чергах, щоб отримати чи продовжити відстрочку. Достатньо буде надіслати запит в Резерв+. Система перевірить, чи дійсно ви маєте право на відстрочку – і якщо так, цей статус відобразиться в електронному військово-обліковому документі. Також Черногоренко зазначила, хто може брати участь у тестуванні:

багатодітні батьки, що мають від трьох неповнолітніх дітей в одному шлюбі

люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення

студенти та аспіранти, які здобувають послідовну освіту. Наприклад, після бакалавра отримують ступінь магістра. Або ж після магістра навчаються в аспірантурі.

Мобілізація студентів у листопаді

В Україні більшість учнів вищих навчальних закладів мають відстрочку від мобілізації. Втім, є певні винятки. Деякі студенти у листопаді можуть отримати повістку і потрапити на фронт. Подробиці про мобілізацію студентів розповів колишній нардеп, доктор юридичних наук Володимир Пилипенко. За його словами, чоловіки-студенти мають відстрочку, якщо отримують першу вищу освіту та навчаються на денній або дуальній формі. Також звільняються від призову всі аспіранти, докторанти і асистенти-стажисти. Відстрочка для студентів не надається автоматично. Щоб скористатись таким правом, потрібно подати довідку з деканату до ТЦК. Якщо не повідомити ТЦК, то чоловік вважається військовозобов’язаним і може отримати повістку.

"Не отримають відстрочку студенти, які навчаються на вечірній або заочній формі; здобувають не першу вищу освіту; здобувають освіту, нижчу за наявну; відмовляються проходити загальновійськову підготовку", – зазначив правник.

Пилипенко наголосив, що особи віком від 18 до 25 років не можуть бути мобілізовані. Таких громадян можуть мобілізувати лише за згодою, після надання якої підписується контракт. Але це не стосується чоловіків, які пройшли військову кафедру, отримали звання офіцерів запасу та військово-облікову спеціальність. Таких людей закон дає право мобілізувати.

Чи проводиться мобілізація студентів віком від 30 років?

Примітно, що у 2023 році депутати зареєстрували законопроєкт, за яким студенти чоловічої статі після досягнення віку 30 років позбавляються права на відстрочку. Однак наразі цей документ знято з огляду. Тож 30-річних українців, як і раніше, не призивають, якщо вони здобувають безперервну першу вищу освіту. Ніякої вікової межі для отримання відстрочки немає.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Стало відомо, скільки чоловіків мають бронь від мобілізації в Україні!

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