Критичний статус більше не гарантія: в Україні змінили правила бронювання

Бронювання від мобілізації / © ТСН

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Кабінет міністрів змінив правила бронювання військовозобов’язаних працівників. Для визначених підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики базовий ліміт бронювання становитиме до 95%, а отримати підвищену квоту стане складніше.

Про це йдеться у постанові №1328 від 23 жовтня. Документ уже оприлюднили на сайті Кабміну.

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Водночас працівники, які безпосередньо залучені до критично важливого виробництва, мають підлягати обов’язковому бронюванню. Забронювати понад 95% працівників можна буде лише за окремим рішенням.

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Після набрання постановою чинності міністерства та обласні адміністрації отримають 10 днів, щоб переглянути критерії критичності та перевірити підприємства, які вже мають відповідний статус.

Бронювання від мобілізації — що змінюється

Ліміт для ОПК та енергетики — до 95%. Він насамперед стосуватиметься працівників, які не залучені безпосередньо до критично важливого виробництва. Тих, хто працює безпосередньо на таких виробництвах, мають бронювати повністю.

Бронювання понад 95% буде можливе окремо. Для цього знадобиться спеціальне рішення Міноборони або Міненерго.

Підприємства можуть повторно перевірити на критичність. Міністерства та обласні адміністрації мають за 10 днів переглянути критерії і перевірити компанії, яким статус критично важливих уже надали.

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З’явиться Координаційний центр із бронювання. До його роботи залучатимуть представників Міноборони, Офісу президента, Генштабу, СБУ, ГУР та Нацполіції. Центр розглядатиме питання надання або скасування критичного статусу та збільшення лімітів бронювання.

Перевірка може тривати до місяця. Державний орган матиме до семи робочих днів на первинний розгляд документів. Координаційному центру відводиться до одного календарного місяця на рекомендацію, а після цього — ще до трьох робочих днів на остаточне рішення.

Підвищений ліміт треба буде швидко використати. Після його погодження підприємство матиме 10 робочих днів, щоб оформити бронювання через «Дію». Якщо цього не зробити, рішення про збільшення квоти втратить чинність.

Після завершення підвищеного ліміту відстрочки скасовуватимуть. На це відводиться до п’яти робочих днів.

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Порушення військового обліку можуть стати підставою для відмови. Якщо протягом року буде встановлено два або більше підтверджених порушень правил військового обліку керівником підприємства, його пропозицію щодо збільшення ліміту можуть не розглядати.

Критичний статус підприємства зможуть скасувати. Координаційний центр матиме право рекомендувати таке рішення, зокрема після звернень правоохоронних органів.

До квоти враховуватимуть і працівників з іншими підставами для відстрочки. Зокрема, багатодітних батьків та опікунів, які мають право на відстрочку з інших причин, також враховуватимуть під час розрахунку ліміту бронювання.

Постанова вже опублікована. Після набрання нею чинності органи влади матимуть 10 днів на перегляд критеріїв критичності та вже ухвалених рішень щодо підприємств.

Уряд раніше анонсував перегляд системи бронювання

Раніше прем’єр-міністр Сергій Корецький заявляв, що уряд планує розділити поняття критичності підприємства та економічні критерії для бронювання. За його словами, висока зарплата й відсутність податкових боргів самі по собі не означають, що підприємство є критично важливим для держави.

До справді критичних галузей прем’єр відносив енергетику, оборонно-промисловий комплекс, зв’язок, житлово-комунальне господарство, аптечні мережі, виробництво продуктів і логістику.

Також уряд розглядав відмову від автоматичної можливості бронювати 100% працівників, оскільки, за словами Корецького, така норма могла стимулювати штучне розширення штатів і бронювання людей, які безпосередньо не виконують критично важливих функцій.

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