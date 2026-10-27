ТЦК хотів мобілізувати жінку, яка змінила стать з чоловічої: на чий бік став суд

Військовий облік після зміни статі / © pexels.com

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Дніпропетровський окружний адміністративний суд ухвалив рішення у спірній справі, зобов’язавши ТЦК та СП виключити позивачку з обліку військовозобов’язаних. Ситуація була спірною, адже жінка пройшла зміну статі.

Про це йдеться у рішенні суду.

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Мобілізація чоловіків, які змінили стать на жіночу: суд ухвалив рішення

Дніпропетровський окружний адміністративний суд постановив, що ТЦК та СП мають виключити жінку з обліку та оновити відповідні дані в електронній системі «Оберіг». Вердикт у справі №160/22278/26 феміда винесла 15 жовтня.

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Конфлікт виник через те, що жінка офіційно змінила стать із чоловічої на жіночу та отримала документи державного зразка з новими даними. Проте в ТЦК відповіли відмовою на її звернення, аргументуючи це тим, що зміна статі прямо не прописана в чинному законодавстві як підстава для виключення з обліку.

Додатково посадовці наполягали на тому, аби вона спершу пройшла ВЛК.

Під час розгляду матеріалів справи суд встановив ключові факти: жінка не має ані медичної, ані фармацевтичної освіти чи спеціальності, ніколи не писала заяв про добровільне приєднання до військового обліку, а також не проходила військової служби раніше.

У суді наголосили, що відсутність окремо прописаної процедури чи специфічних норм у законодавстві не може служити виправданням для порушення прав людини.

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Держава вже офіційно визнала позивачку жінкою, натомість ТЦК продовжував за інерцією застосовувати до неї правила, розраховані на чоловіків. Такий підхід суд кваліфікував як пряму дискримінацію.

Суди щодо мобілізації: останні новини

Нагадаємо, Черкаський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову військовозобов’язаному з епілепсією із судомними нападами, який намагався скасувати рішення ВЛК.

Чоловік проходив медогляд на базі Звенигородської багатопрофільної лікарні, де йому того ж дня встановили діагноз та визнали придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах, медичних підрозділах та підрозділах логістики.

Позивач наполягав, що огляд провели за один день за спрощеною процедурою, проігнорувавши його анамнез та попередні медичні документи за 2024 рік, а також без направлення на стаціонарне обстеження.

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Суд визнав рішення ВЛК правомірним, зазначивши, що позивач порушив порядок оскарження, оскільки не звернувся спочатку до ВЛК вищого рівня. Крім того, суд встановив, що 21 червня чоловік пройшов огляд у всіх обов’язкових лікарів і здав необхідні аналізи. Суд також підкреслив, що оцінка діагнозів належить до виключної компетенції ВЛК, і суд не має права перебирати на себе ці повноваження.

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