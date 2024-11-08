14-річна дівчина вдруге потрапила до лікарні через вейпінг: деталі

Куріння вейпу є дуже шкідливим та небезпечним.

У Львові 14-річна дівчина вдруге потрапила до лікарні після куріння електронних сигарет. Згодом стало відомо, що вона має алергію.

Про це повідомила лікарня "Охматдит" у Facebook.

Дівчина потрапила до шпиталю зі скаргами на задишку та утруднене дихання. Напередодні цього вона курила вейп. Їй надали першу допомогу та перенаправили до Центру дитячої медицини.

В лікарні з'ясувалося, що дитина має алергію, яка викликає таку важку реакцію після куріння вейпу.

"Без зовнішніх подразників, тобто куріння електронних сигарет, такої реакції могло б і не бути. Однак на фоні куріння у неї дуже швидко розвиваються ознаки дихальної недостатності", — розповіла алерголог Руслана Проць.

Минулого року дівчина вже перебувала у лікарні також після куріння вейпу. Тоді вона була у важчому стані з вираженою дихальною недостатністю, що потребувала кисневої терапії.

У випадку дівчини це може призвести до розвитку бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень, що спричинить постійну задишку, підвищену чутливість до запахів, порушення дихальної функції, обмеження фізичної активності та значні труднощі в веденні звичного способу життя.

Дитині провели бронхоспастичну терапію та виписали додому у задовільному стані. Однак дівчина має приймати протизапальну та базисну кортикостероїдну терапії.

Нагадаємо, 25-річну вчительку, звинувачують у сексуальних стосунках з 12 хлопчиками після того, як вона "заманювала їх вейпами".

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