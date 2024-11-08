На Полтавщині знайшли тіло чоловіка в недобудові

На Полтавщині поліція з’ясовує обставини смерті чоловіка на будівництві.

У селі Горбанівка на Полтавщині в підвалі недобудованого будинку знайшли тіло чоловіка. Поліція розпочала кримінальне провадження та з'ясовує обставини смерті.

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

7 листопада близько 15:00 до поліції надійшло повідомлення від медиків про виявлення тіла чоловіка у підвальному приміщенні недобудови.

На місце події одразу прибули слідчо-оперативна група, криміналісти та судово-медичний експерт. Правоохоронці встановили, що загиблим виявився 43-річний житель Полтавської громади.

Для встановлення точної причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

Слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.

Нагадаємо, раніше на Івано-Франківщині, поблизу кордону з Румунією, знайшли скелет чоловіка – ймовірного втікача від мобілізації.

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