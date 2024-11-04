Блукали в горах 4 дні, щоб втекти до Словаччини: на Закарпатті виявили двох ухилянтів

Донеччанин та черкащанин чотири дні блукали в горах, поки не вийшли до підрозділу прикордонників.

На Закарпатті виявили двох ухилянтів, які заблукали в горах, намагаючись втекти до Словаччини.

Про це передає Держприкордонслужба.

Жителі Донеччини і Черкащини зізналися, що блукали горами уже чотири доби.

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Чоловіки познайомилися у соцмережах, де обидва вивчали інформацію, як незаконно перетнути кордон. Далі вирішили об’єднатися, щоб йти разом. Для втечі обрали складну високогірну ділянку, оскільки, на їхню думку, там мали більше шансів уникнути прикордонників.

Правопорушники ретельно готувалися до подорожі: придбали туристичний одяг та навіть антитепловізійні дощовики, проклали маршрут у мобільних застосунках, запаслися провізією.

Втім, вони не врахували складність гірських ділянок та відсутність мобільного покриття на певних відтинках. Врешті, ухилянти збилися з маршруту та блукали навмання. Через чотири дні вони вийшли на стежину поблизу відділу прикордонної служби "Стужиця". Там їх і виявили прикордонники.

Чоловіків затримали за спробу незаконного перетинання кордону. Їхню подальшу долю визначить суд.

Нагадаємо, на Закарпатті ухилянтам пропонували виконати карколомний трюк – на ходу заскочити у вагон потяга.

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