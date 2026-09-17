Майже 1000 висновків для відстрочки: на Тернопільщині підозру отримав увесь склад лікарської комісії

На Тернопільщині підозру отримав увесь склад лікарської комісії / © Офіс Генерального прокурора

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На Тернопільщині викрили ймовірну схему оформлення документів для отримання відстрочки від мобілізації. Підозри отримали голова та троє членів лікарсько-консультативної комісії районної лікарні, а також двоє посередників.

Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.

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За даними слідства, упродовж 2024–2026 років медики вносили до висновків неправдиві відомості про стан здоров’я родичів військовозобов’язаних та нібито необхідність постійного стороннього догляду. Ці документи надалі використовували для оформлення відстрочки від мобілізації.

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Організаторкою схеми правоохоронці вважають голову ЛКК. За версією слідства, вона залучила ще трьох членів комісії та двох посередників, які шукали потенційних «клієнтів».

© Офіс Генерального прокурора

Оформлення документів нібито коштувало від 6 до 12 тисяч доларів. За три роки комісія видала близько тисячі висновків про необхідність постійного догляду за родичами військовозобов’язаних.

Під час обшуків у медиків та посередників вилучили медичну документацію, телефони та інші матеріали, які нині досліджує слідство.

Чотирьом медикам повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та службовому підробленні. Голові комісії додатково інкримінують сприяння незаконному переправленню військовозобов’язаних через державний кордон.

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Одного з посередників також підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ, іншому заочно повідомили про підозру у зловживанні впливом.

Слідство перевіряє можливу причетність до схеми інших працівників лікарні та посадовців державних установ.

Відповідно до Конституції України, особи вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, наявність трьох або більше дітей віком до 18 років є підставою для отримання відстрочки від мобілізації в Україні, однак це право необхідно обов’язково підтвердити документально. У ТЦК нагололосили, що військовозобов’язані громадяни мають актуалізувати свої військово-облікові дані та надати підтвердження права на відстрочку.

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