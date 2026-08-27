Ухилянтам хочуть заборонити купувати авто та обмежити банківські операції: що кажуть в Раді

Які зміни хочуть запровадити для ухилянтів від призову / © ТСН.ua

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В Україні вже кілька років точаться розмови про те, як «ускладнити життя» тим чоловікам, які ухиляються від призову. Наразі Верховна Рада працює над обмеженнями, які можуть застосувати вже скоро.

Народний депутат України та член оборонного комітету ВР Олександр Федієнко розповів в етері «Еспресо», чого чекати чоловікам, які ухиляються від служби.

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Чи будуть зміни для чоловіків, які ухиляються від служби

Наразі в уряді є питання щодо військових, які йдуть у СЗЧ, а також щодо чоловіків, які ухиляються від призову від початку повномасштабної війни.

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«Нам треба щось зробити, аби зменшити цей розрив. І про ухилянтів, — це та частина людей, яка протягом повномасштабної війни не з’являється до центрів комплектування і не стає на облік».

Нардеп пояснив, що найімовірніше ці дві категорії людей з урахуванням пропозицій, які були від попереднього міністра, матимуть «некомфортне життя» з погляду користування послугами, які надає держава.

«Можна обмежити купівлю-продаж, користування транспортним засобом, користування банківськими послугами. Всі ці послуги, які надає саме держава. Я не кажу про будь-які силові методи. Ламати двері, когось кудись тягнути — я сам не є прихильником цього», — каже Федієнко.

Він додав, що якщо в суспільстві є запит на справедливу мобілізацію, то проти людей, які від початку повномасштабної війни ухиляються від призову, державним інституціям доведеться запроваджувати непопулярні методи.

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Мобілізація в Україні — останні новини:

Нагадаємо, що після втрати бронювання чи відстрочки представники ТЦК та СП можуть доправити людину на ВЛК того ж дня, оскільки цей процес на практиці не має чіткого правового врегулювання.

За словами адвоката Нікіти Муренка, за відсутності статусу бронювання чи відстрочки ймовірність призову є дуже високою, а в разі уникнення зустрічей на вулиці повістка надійде поштою.

Юрист наголошує, що ігнорування повістки призводить до потрапляння в розшук і набуття статусу порушника правил військового обліку, після чого поліція вносить дані до бази «Армор».

Водночас він зазначає, що за непроходження ВЛК передбачена лише адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, оскільки примусово змушувати людину проходити комісію не можна.

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Бронювання від мобілізації надається працівникам критично важливих підприємств терміном до 12 місяців лише через роботодавця. Під час зміни роботи між підприємствами захист не зберігається автоматично: на анулювання старого бронювання та оформлення нового через «Дія» йде від кількох годин до трьох діб, і цей проміжок створює найбільший ризик отримання повістки.

Водночас в Україні триває перегляд статусу критично важливих підприємств через велику кількість заброньованих осіб та потребу в мобілізації. Бізнес повинен повторно підтвердити відповідність новим критеріям, серед яких — підвищення середньої зарплати працівників майже до 26 тисяч гривень.

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