Уклонистам хотят запретить покупать авто и ограничить банковские операции: что говорят в Раде

Какие изменения хотят ввести для уклоняющихся от призыва / © ТСН.ua

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В Украине уже несколько лет ведутся разговоры о том, как «усложнить жизнь» тем мужчинам, которые уклоняются от призыва. Пока Верховная Рада работает над ограничениями, которые могут применить уже скоро.

Народный депутат Украины и член оборонного комитета ВР Александр Федиенко рассказал в эфире «Эспрессо», чего ждать уклоняющимся от службы мужчинам.

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Будут ли изменения для мужчин, уклоняющихся от службы

Сейчас у правительства есть вопросы относительно военных, которые идут в СЗЧ, а также мужчин, которые уклоняются от призыва с начала полномасштабной войны.

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«Нам нужно что-то сделать, чтобы снизить этот разрыв. И об уклонистах, — это та часть людей, которая в течение полномасштабной войны не появляется в центры комплектования и не становится на учет».

Нардеп пояснил, что, вероятнее всего, эти две категории людей с учетом предложений, которые были от предыдущего министра, будут иметь «некомфортную жизнь» с точки зрения пользования услугами, предоставляемыми государством.

«Можно ограничить куплю-продажу, использование транспортного средства, использование банковских услуг. Все эти услуги, оказываемые именно государством. Я не говорю о каких-либо силовых методах. Ломать дверь, кого-то куда-то тянуть — я сам не являюсь сторонником этого», — говорит Федиенко.

Он добавил, что если в обществе есть запрос на справедливую мобилизацию, то против людей, которые с самого начала полномасштабной войны уклоняются от призыва, государственным институциям придется вводить непопулярные методы.

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Мобилизация в Украине — последние новости:

Напомним, что после потери бронирования или отсрочки представители ТЦК и СП могут доставить человека на ВВК в тот же день, поскольку на практике этот процесс не имеет четкого правового урегулирования.

По словам адвоката Никиты Муренко, при отсутствии статуса бронирования или отсрочки вероятность призыва очень высока, а в случае избегания встреч на улице повестка придет по почте.

Юрист отмечает, что игнорирование повестки приводит к попаданию в розыск и обретению статуса нарушителя правил военного учета, после чего полиция вносит данные в базу «Армор».

В то же время, он отмечает, что за непрохождение ВВК предусмотрена лишь административная ответственность в виде штрафа, поскольку принудительно заставлять человека проходить комиссию нельзя.

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Бронирование от мобилизации предоставляется работникам критически важных предприятий на срок до 12 месяцев только через работодателя. При смене работы между предприятиями защита не сохраняется автоматически: на аннулирование старого бронирования и оформление нового через «Дію» идет от нескольких часов до трех суток, и этот промежуток создает наибольший риск получения повестки.

В то же время в Украине продолжается пересмотр статуса критически важных предприятий из-за большого количества забронированных лиц и необходимости мобилизации. Бизнес должен повторно подтвердить соответствие новым критериям, среди которых повышение средней зарплаты работников почти до 26 тысяч гривен.

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