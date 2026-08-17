Уклонистам стоит приготовиться: в Раде анонсировали новые ограничения

В Раде готовят новые ограничения для граждан, которые до сих пор не стали на военный учет: что их ждет / © ТСН

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В Украине готовят ряд законодательных изменений, чтобы «ухудшить» жизнь уклонистам, которые до сих пор не стали на военный учет.

Об этом рассказал народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, передает «Эспрессо».

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Нардеп отказался раскрывать все содержание запланированных изменений в законодательство, потому что якобы их «обсуждают на закрытых совещаниях». Среди возможных мер рассматривали ограничение доступа к отдельным банковским услугам и госсервисам, управление автотранспортом.

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«Я просто могу сказать, что всем, кто сейчас уклоняется, ну, может быть, стоит будет к чему-то приготовиться. В части тех услуг, которые предоставляла банковская структура или оказывали другие государственные учреждения», — сказал Федиенко.

Изменения в работе ТЦК

В то же время нардеп заверил, что грядущие изменения должны касаться не только усиления ответственности, но и реформирования самой системы ТЦК. Он призывает вместо ориентации только на военно-учетную специальность человека учитывать его актуальную гражданскую профессию и навыки.

Федиенко также заявил, что реформирование ТЦК необходимо, однако, выступает против закрытия всех территориальных центров комплектования. По его мнению, это может быть опасно для обороноспособности Украины.

Ранее омбудсмен Лубинец рассказал, что на Закарпатье массово мобилизовывали мужчин с отсрочками и бронированием.

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