Танкер с российской нефтью атаковали возле Новороссийска: Bloomberg раскрыл детали

Порт Новороссийска Фото иллюстративный

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В Черном море атаковали нефтяной танкер, которым управляет греческая компания после того, как он загрузил нефть российского происхождения. Инцидент произошел вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вблизи Новороссийска.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомых с ситуацией собеседников.

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Речь идет о танкере класса Suezmax Skiros, который может перевозить около 1 млн баррелей нефти. По данным источников издания, судно подверглось атаке в воскресенье неподалеку от терминала КТК после загрузки.

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Танкер перевозил российскую нефть

КТК преимущественно транспортирует нефть казахстанского происхождения, однако груз на борту Skiros был российским, утверждают собеседники Bloomberg.

Атака стала первым ударом по судну, которое заходило в терминал КТК, почти через три недели. В прошлом месяце серия атак беспилотников нарушила загрузку нефти из-за КТК. На этот маршрут недавно приходилось около 2% мировых поставок нефти, а перебои заставили казахстанские нефтедобывающие компании сократить добычу.

В КТК отказались комментировать свою деятельность и вопросы, связанные с отгрузками нефти изготовителями.

Украина ранее согласовала ограничения по КТК

В начале августа Украина согласилась не атаковать инфраструктуру КТК и суда не российского происхождения, следующие к его морскому терминалу, при условии, что эти корабли не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российские грузы. Об этом Bloomberg сообщил американский чиновник.

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По данным издания, российская нефть, как правило, составляет 5–10% экспорта КТК.

Новый инцидент создает дополнительные опасности для стабильной работы консорциума. Среди его владельцев — американские нефтяные компании Chevron и Exxon Mobil, российская государственная трубопроводная компания и государственная нефтегазовая компания Казахстана.

В конце июля, после нескольких атак на танкеры, КТК даже рассматривал возможность полностью остановить работу во избежание экологических рисков и угроз безопасности. В то же время, консорциум решил продолжить операции.

Что известно о последствиях атаки

Компания из Афин, которая в системе Equasis указана как менеджер танкера Skiros, сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал и загрязнения не произошло.

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В компании также заявили, что владельцы судна знают об инциденте, однако от дальнейших комментариев отказались.

Ранее речь шла о том, что Греция отказалась передавать Украине ракеты в системы Patriot, в которых истекает срок годности.

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