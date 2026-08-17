Будут ли голосовать в Раде за министров обороны и иностранных дел: СМИ узнали детали

Верховная Рада / © Associated Press

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Во вторник, 18 августа, после перерыва в работе Верховной Рады народные депутаты не будут голосовать за назначение глав Министерства обороны и Министерства иностранных дел.

Об этом сообщило «Суспільне» со ссылкой на повестку дня парламента и собственные источники среди народных избранников.

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Почему в Верховной Раде не будут голосовать?

Отмечается, что главная причина того, что президент Украины Владимир Зеленский пока еще не внес в Верховную Раду кандидатуры на эти должности. Согласно законодательству, именно он представляет в парламент представление относительно руководителей оборонного и внешнеполитического ведомств.

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Кроме этого, собеседники издания в парламенте отмечают, что в зале пока может не хватить голосов для поддержки действующего исполняющего обязанности министра обороны Евгения Хмары.

«Для части депутатов — это не вопрос за или против Хмары, это вопрос против Федорова. Люди требуют вернуть Федорову. Полностью игнорировать это тяжело», — заявил один из народных депутатов от фракции «Слуга народа».

Дополнительным препятствием для назначения Евгения Хмары является его текущий статус: он действующий военнослужащий. В то же время Закон Украины «О национальной безопасности Украины» четко предусматривает, что должность министра обороны должно занимать гражданское лицо.

Что касается Министерства иностранных дел, обязанности главы ведомства выполняет Андрей Сибига, работавший на этом посту в правительстве Юлии Свириденко.

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Отставка министров — последние новости

Напомним, Верховная Рада 14 июля уволила Юлию Свириденко с должности премьер-министра, которую она заняла в прошлом году 17 июля. Решение поддержали 258 народных депутатов. Заметим, что накануне заявление главы Кабмина поступило в ВРУ.

Также Михаил Федоров, руководивший Минобороны в последние полгода, ушел в отставку 15 июля. После этого он подверг резкой критике Александра Сырского и подтвердил, что требовал его увольнения с должности главнокомандующего.

Решение об отставке бывшего главы ведомства вызвало значительный общественный резонанс: в разных украинских городах прошли акции в его поддержку.

Уже в 16 августа в Киеве и других городах Украины возобновились протесты из-за увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны.

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