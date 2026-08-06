Отсрочка от мобилизации для многодетных родителей: в Раде ответили на резонансную петицию

Отсрочка от мобилизации / © Міністерство оборони

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В Украине получила огласку электронная петиция с требованием отменить право на отсрочку от мобилизации и увольнения со службы для мужчин, удерживающих троих и более детей в возрасте до 18 лет. В Верховной Раде прокомментировали возможный пересмотр законодательных норм.

Как заявил в эфире «Ранок.LIVE» народный депутат, заместитель председателя профильного комитета и глава делегации ВР в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев, в настоящее время любые изменения по категориям призывников поставлены на паузу.

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По словам нардепа, это касается обоих направлений: как потенциального ограничения уже действующих военнообязанных прав, так и расширения перечня льготных категорий или предоставления новых привилегий.

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Таким образом, несмотря на высокий общественный резонанс вокруг петиции, родители продолжают оставаться в утвержденном перечне лиц, не подлежащих принудительному призыву на военную службу.

Раньше мы писали о том, что в Украине предлагают отменить автоматическую отсрочку для многодетных родителей, мол, родители троих детей тоже должны служить. Подобное обращение уже было адресовано Кабинету министров Украины.

Напомним, правительство изменило порядок оформления и переоформления отсрочок, в Минобороны готовят реформу ТЦК и СП, а Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о якобы новых ограничениях по праву на отсрочку.

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