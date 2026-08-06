Трагедия в Оленовке и обвинение украинского военнослужащего в измене: стали известны новые шокирующие подробности

Стали известны новые подробности теракта в Оленевке / © Associated Press

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Бойцы «Азова» называют безосновательными обвинения в адрес своего побратима— украинского военнослужащего и бывшего пленного с позывным «Ермолай», которого родственники погибших, пропавших без вести и пленных «азовцев» подозревают в сотрудничестве с администрацией российской колонии.

Что на это отвечает сам «Ермолай» и что говорят в генпрокуратуре — в материале корреспондентки ТСН Алины Лисовой.

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Опровержение обвинений и позиция Офиса генерального прокурора

На пресс-конференции в музее Второй мировой войны собираются представители первого корпуса НГУ «Азов», СБУ и Офиса генерального прокурора. Начинают с опровержения информации, в частности касающейся лица, в адрес которого выдвинуты обвинения.

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«Эта информация у нас была с самого начала, мы проводили расследование с учетом этой информации», — отмечает прокурор отдела Генеральной прокуратуры Дмитрий Марцин.

Тот, о ком говорят, тоже присутствует в зале. Капитан и заместитель командира бригады по тылу, начальник тыла 12-й бригады специального назначения НГУ «Азов» — Сергей Ермошин, известный под псевдонимом «Ермолай». Он — бывший военнопленный, которого обменяли в 2023 году. Во время пребывания в Оленовке был назначен старшим по связям от военнопленных с администрацией колонии.

«28 числа, непосредственно перед трагедией, произошедшей в 200 бараке, меня вызвал начальник колонии Евсюков и сказал: поскольку мы сами говорили ему, что бараки сильно перенаселены, там нет человеческих условий для существования, он сказал, что будет готовиться этап в Горловку, так как и сама зона не предназначена для того, чтобы там зимовать, нет отопления, ничего», — рассказывает Сергей Ермошин («Ермолай»).

При этом остается неясным вопрос о 12 военнопленных, которые, по имеющейся информации, также находились в бараке и после взрыва были переведены в ДИЗО (дисциплинарный изолятор).

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Обвинения со стороны общественной организации «Спільнота Оленівки»

Этой пресс-конференции предшествовала другая — которую неделю назад по случаю четвертой годовщины трагедии в Оленовке организовала общественная организация «Спільнота Оленівки» (родственники погибших и раненых бойцов).

Именно там они обратились к руководству государства с просьбой содействовать возобновлению обмена «азовцев», которые находились в Оленовке, и обнародовали новые факты о теракте. В частности, по их словам, списки на так называемый «барак-200» были не случайными, а составленными. И якобы начальнику колонии их доставлял бывший украинский военнопленный с позывным «Ермолай». Об этом на условиях анонимности им сообщил один из вернувшихся пленных.

«Нам стало известно, что списки на так называемый барак-200 были составлены и в них вносились изменения… Мы получили информацию о том, что эти списки доставлял начальнику колонии бывший украинский военнопленный. Если это действительно окажется правдой, нас интересует список: человек как минимум может восстановить, кого перевели в барак-200», — отметила Анна Лобова, жена тяжелораненого во время теракта в Оленовке.

«Это не единственный парень, который уже вышел на свободу и делится именно такой информацией об этом человеке», — добавила Анастасия Гондюл, жена человека, получившего тяжелые ранения во время теракта.

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Тогда жены военнопленных заявили, что всю более подробную информацию передают правоохранительным органам. В свою очередь, они требуют отчета о ходе расследования. Их главный вопрос — допрашивали ли следователи генпрокуратуры всех возможных свидетелей преступления.

Как формировались списки и что происходило на самом деле

И вот в присутствии представителей Офиса генерального прокурора Сергей Ермошин, в адрес которого и звучали обвинения, говорит: он действительно составлял списки для руководства колонии, но делал это не только он, но и другие командиры подразделений. И такая процедура, по объяснениям россиян, была необходима для так называемого «этапа», то есть переселения в Горловку.

«Он сказал, что мы можем сами составить эти списки: если хотите — предложите нам людей, которые поедут на этап в Горловку. Я пришел в барак, так как в каждом бараке был свой старший, и доложил об этой ситуации. Мы приняли решение, что эти списки будут составляться коллегиально — так все и было. То есть каждый командир подразделения или временно исполняющий обязанности командира подразделения составил списки… Они действительно менялись по разным причинам по решению командиров, которые находились в бараках», — объясняет Сергей Ермошин.

Слова Ермошина подтверждают и другие бывшие военнопленные командиры. Они добавляют: составленные ими списки для этапирования в другую колонию кардинально отличались от тех лиц, которые в итоге оказались в «бараке-200».

«Более 50 процентов не совпадали: кого-то вписывали туда рандомно, кого-то — не рандомно… Также были командиры, которые сами себя вписывали», — отмечает Богдан Гришенков («Пугач»), полковник, командир 12-й бригады специального назначения НГУ «Азов», бывший военнопленный из барака-200.

Ход расследования военного преступления РФ

По словам следователей генпрокуратуры, дело о военном преступлении россиян в Оленовке расследуется уже 4 года — с момента взрыва в бараке, где находились 193 пленных украинца. Следователи признают: дело сложное, ведь доступа к месту преступления у них нет. Поэтому пока приходится работать со всеми имеющимися данными, воссоздавать 3D-модели событий и собирать показания каждого бойца, возвращающегося из плена.

«Сергей Ермошин был допрошен в качестве потерпевшего в рамках данного уголовного производства, поэтому в настоящее время он имеет именно такой статус», — подытожил начальник отдела Офиса генерального прокурора Андрей Атаманчук.

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