Отсрочку для многодетных родителей предлагают отменить: что известно

Мобилизация / © ТСН.ua

Реклама

В Украине инициируют пересмотр норм, гарантирующих мужчинам с тремя и более детьми право на отсрочку и увольнение из рядов ВСУ, поскольку в действующем подходе видят признаки дискриминации.

Подобное обращение уже адресовано Кабинету Министров Украины.

Реклама

Почему предлагают изменить правила

Автор петиции №41/010443-26эп ссылается на статьи 21, 24 и 65 Конституции Украины. В частности, он отмечает, что все граждане равны в своих правах, а защита Украины является конституционной обязанностью каждого гражданина. По его мнению, исключения из этой обязанности должны быть обоснованными, пропорциональными и учитывать реальные обстоятельства.

Реклама

В обращении отмечается, что сейчас мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет, не подлежат призыву во время мобилизации. Кроме того, наличие трех и более детей является отдельным основанием для увольнения военнослужащего из службы во время военного положения.

«При этом мужчина, имеющий одного или двух несовершеннолетних детей, не получает аналогичной отсрочки и может быть мобилизован. Военнослужащий, имеющий одного или двух детей, также не может уволиться со службы только на этом основании», — говорится в петиции.

Какие аргументы приведены в обращении

Автор считает, что действующее законодательство разграничивает родителей только по количеству детей, а не по реальным потребностям семьи. В документе отмечается, что само по себе количество детей не свидетельствует о том, что мужчина является единственным кормильцем, единственным законным представителем или единственным лицом, обеспечивающим уход за детьми.

Также автор обращения ссылается на практику Конституционного Суда Украины, который неоднократно подчеркивал, что разное правовое отношение к отдельным категориям граждан возможно только тогда, когда оно имеет правомерную и объективно обоснованную цель, а применяемые средства должны, необходимы и пропорциональны.

Реклама

«Автоматическая отсрочка и право на увольнение исключительно из-за наличия троих детей не учитывают реального положения конкретной семьи и создают законодательную привилегию по сравнению с родителями одного или двух детей и гражданами, еще не имеющими детей», — отмечает автор петиции.

Также в обращении отмечено, что из-за такой разницы законы якобы дискриминируют мужчин по семейному положению. По мнению автора, из-за привязки к количеству детей большее бремя мобилизации ложится на плечи тех, кто имеет меньше детей или еще не имеет семьи.

Кроме того, автор ссылается на Закон Украины «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине», предусматривающий обеспечение равных возможностей реализации прав и свобод и запрещающий как прямую, так и косвенную дискриминацию.

Что именно предлагают изменить

В обращении Кабмин просят:

Реклама

разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об исключении пункта 3 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», предусматривающий отсрочку для мужчин, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

исключить из статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» положение, согласно которому наличие трех и более детей является самостоятельным основанием для увольнения с военной службы во время военного положения;

сохранить право на отсрочку и увольнение для лиц, самостоятельно воспитывающих детей, воспитывающих ребенка с инвалидностью или тяжело больного ребенка, являются единственными законными представителями детей или имеют другие предусмотренные законом обстоятельства, при которых дети могут остаться без надлежащего ухода;

после внесения законодательных изменений привести в соответствие постановление Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 №560 и другие нормативно-правовые акты.

Кому предлагают оставить право на отсрочку

Автор обращения подчеркивает, что поддержка многодетных семей должна осуществляться через социальные выплаты, пособие по уходу за детьми, льготы и другие государственные гарантии, а не через автоматическое освобождение от исполнения воинского долга.

По его мнению, право на отсрочку или увольнение со службы должно сохраняться для лиц, самостоятельно воспитывающих детей, являются единственными законными представителями, воспитывают ребенка с инвалидностью или тяжело больного ребенка, а также в других случаях, когда мобилизация или продление службы может оставить детей без надлежащего ухода.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, правительство изменило порядок оформления и переоформления отсрочок, в Минбороны готовят реформу ТЦК и СП, а Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о якобы новых ограничениях по праву на отсрочку.

Ранее мы писали, что часть педагогов-мужчин в августе рискуют потерять право на отсрочку от мобилизации, если информация о них в профильной государственной системе останется неактуальной.

Также в Украине изменился порядок автоматического продления отсрочки от мобилизации для военнообязанных родителей детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Новости партнеров