Відстрочку для багатодітних батьків пропонують скасувати: що відомо

Мобілізація / © ТСН.ua

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В Україні ініціюють перегляд норм, які гарантують чоловікам із трьома і більше дітьми право на відстрочку та звільнення з лав ЗСУ, оскільки у чинному підході вбачають ознаки дискримінації.

Подібне звернення вже адресоване Кабінету Міністрів України.

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Чому пропонують змінити правила

Автор петиції №41/010443-26еп посилається на статті 21, 24 та 65 Конституції України. Зокрема, він зазначає, що всі громадяни є рівними у своїх правах, а захист України є конституційним обов’язком кожного громадянина. На його думку, винятки з цього обов’язку мають бути обґрунтованими, пропорційними та враховувати реальні життєві обставини.

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У зверненні наголошується, що зараз чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, не підлягають призову під час мобілізації. Крім того, наявність трьох і більше дітей є окремою підставою для звільнення військовослужбовця зі служби під час воєнного стану.

«При цьому чоловік, який має одну або двох неповнолітніх дітей, не отримує аналогічної відстрочки та може бути мобілізований. Військовослужбовець, який має одну або двох дітей, також не може звільнитися зі служби лише на цій підставі», — зазначено у петиції.

Які аргументи наведені у зверненні

Автор вважає, що чинне законодавство розмежовує батьків лише за кількістю дітей, а не за реальними потребами сім’ї. У документі зазначається, що сама по собі кількість дітей не свідчить про те, що чоловік є єдиним годувальником, єдиним законним представником або єдиною особою, яка забезпечує догляд за дітьми.

Також автор звернення посилається на практику Конституційного Суду України, який неодноразово наголошував, що різне правове ставлення до окремих категорій громадян можливе лише тоді, коли воно має правомірну та об’єктивно обґрунтовану мету, а застосовані засоби є належними, необхідними і пропорційними.

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«Автоматична відстрочка і право на звільнення виключно через наявність трьох дітей не враховують реального становища конкретної сім’ї та створюють законодавчу привілею порівняно з батьками однієї або двох дітей і громадянами, які ще не мають дітей», — зазначає автор петиції.

Також у зверненні зазначено, що через таку різницю закони нібито дискримінують чоловіків за сімейним станом. На думку автора, через прив’язку до кількості дітей більший тягар мобілізації лягає на плечі тих, хто має менше дітей або ще не має родини.

Крім того, автор посилається на Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», який передбачає забезпечення рівних можливостей у реалізації прав і свобод та забороняє як пряму, так і непряму дискримінацію.

Що саме пропонують змінити

У зверненні Кабмін просять:

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розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про виключення пункту 3 частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», який передбачає відстрочку для чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

виключити зі статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» положення, за яким наявність трьох і більше дітей є самостійною підставою для звільнення з військової служби під час воєнного стану;

зберегти право на відстрочку та звільнення для осіб, які самостійно виховують дітей, виховують дитину з інвалідністю або тяжко хвору дитину, є єдиними законними представниками дітей чи мають інші передбачені законом обставини, за яких діти можуть залишитися без належного догляду;

після внесення законодавчих змін привести у відповідність постанову Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року №560 та інші нормативно-правові акти.

Кому пропонують залишити право на відстрочку

Автор звернення наголошує, що підтримка багатодітних сімей має здійснюватися через соціальні виплати, допомогу з догляду за дітьми, пільги та інші державні гарантії, а не через автоматичне звільнення від виконання військового обов’язку.

На його думку, право на відстрочку або звільнення зі служби має зберігатися для осіб, які самостійно виховують дітей, є єдиними законними представниками, виховують дитину з інвалідністю чи тяжко хвору дитину, а також в інших випадках, коли мобілізація або продовження служби може залишити дітей без належного догляду.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, уряд змінив порядок оформлення та переоформлення відстрочок, у Мінборони готують реформу ТЦК та СП, а Центр протидії дезінформації спростував інформацію про нібито нові обмеження щодо права на відстрочку.

Раніше ми писали, що частина педагогів-чоловіків у серпні ризикує втратити право на відстрочку від мобілізації, якщо інформація про них у профільній державній системі залишиться неактуальною.

Також в Україні змінився порядок автоматичного подовження відстрочки від мобілізації для військовозобов’язаних батьків дітей з інвалідністю віком до 18 років.

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