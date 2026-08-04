Мобілізація по-новому: в Україні змінили правила отримання відстрочки — що треба знати

Мобілізація в Україні / © ТСН

Реклама

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки, окрім тих, хто має належним чином оформлену відстрочку або бронювання. Водночас правила мобілізації продовжують оновлюватися.

Уряд змінив порядок оформлення та переоформлення відстрочок, у Мінборони готують реформу ТЦК та СП, а Центр протидії дезінформації спростував інформацію про нібито нові обмеження щодо права на відстрочку. ТСН.ua зібрав головні зміни, які варто знати військовозобов’язаним у серпні.

Реклама

Воєнний стан і мобілізацію продовжили до кінця жовтня

14 липня Верховна Рада підтримала чергове продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Реклама

За відповідні рішення проголосували 313 та 311 народних депутатів відповідно. Таким чином парламент уже вдвадцяте від початку повномасштабної війни продовжив дію воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів — до 31 жовтня 2026 року.

24 липня відповідні закони підписав президент України Володимир Зеленський.

Нові правила оформлення відстрочки: що змінилося з 1 серпня

Кабінет Міністрів змінив порядок оформлення відстрочок від мобілізації. Головне нововведення полягає в тому, що військовозобов’язані тепер можуть переоформити чинну відстрочку на іншу законну підставу без ризику бути мобілізованими під час розгляду документів.

Як пояснили у Міноборони, це стосується випадків, коли в людини з’являється нова законна підстава для відстрочки. Наприклад, якщо військовозобов’язаний мав відстрочку через навчання, а згодом у нього народилася третя дитина або виникла необхідність здійснювати постійний догляд за родичем.

Реклама

До моменту ухвалення рішення чинна відстрочка продовжує діяти. Якщо комісія підтвердить нову підставу, попередню відстрочку скасують лише після внесення нових відомостей до реєстру «Оберіг». Якщо ж у переоформленні відмовлять, чинна відстрочка залишиться дійсною до завершення строку її дії.

Подати заяву на отримання або переоформлення відстрочки можна через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія».

Під час подання заяви система автоматично перевірятиме, чи перебуває людина на військовому обліку та чи має чинну відстрочку. Якщо військовозобов’язаний уже має дійсну відстрочку, нову заяву не формуватимуть. Виняток становлять випадки переоформлення або коли до завершення строку дії відстрочки залишилося менше ніж 30 днів.

Комісія має розглянути заяву протягом семи робочих днів. Якщо виникне потреба звертатися до інших державних органів, цей строк можуть продовжити до 15 робочих днів.

Реклама

До ухвалення рішення заявників не направлятимуть на проходження військово-лікарської комісії. У разі позитивного рішення відомості до реєстру «Оберіг» мають внести протягом одного календарного дня.

Окремо уряд уточнив порядок оформлення відстрочок для заброньованих працівників, державних службовців та окремих посадовців, а також механізм внесення відповідних даних до реєстру «Оберіг». У Міноборони наголосили, що ці зміни мають зробити процедуру більш чіткою, прозорою та уніфікованою.

У Міноборони готують масштабну реформу ТЦК

У Міноборони підтвердили, що найближчим часом представлять уряду реформу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це під час години запитань до уряду повідомив заступник міністра оборони Василь Шкураков. За його словами, необхідні напрацювання вже завершуються, після чого їх винесуть на розгляд Кабміну.

У Міноборони пояснюють, що це стане другим етапом масштабної реформи системи проходження військової служби. Перший уже стартував і передбачає нові формати контрактів, визначення чітких строків служби та перегляд системи грошового забезпечення військовослужбовців.

Наступний етап стосуватиметься рекрутингу, мобілізації та роботи ТЦК і СП. Деталі майбутньої реформи поки не розголошують.

Раніше планувалося, що зміни можуть запрацювати вже у серпні. Однак тепер очікується, що відповідні рішення ухвалюватимуть ближче до вересня, після повернення народних депутатів із відпустки. Їх можуть почати розглядати після 18 серпня.

Для працівників ТЦК хочуть запровадити нові правила

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15459, який пропонує змінити правила роботи представників ТЦК СП під час мобілізаційних заходів.

Документ передбачає, що працівники ТЦК, які здійснюють оповіщення громадян та перевірку військово-облікових документів, повинні бути призначені відповідним наказом керівника ТЦК.

Крім того, автори законопроєкту пропонують зробити обов’язковою безперервну фото- та відеофіксацію всього процесу перевірки документів. Бодікамери мають працювати від початку виконання службових обов’язків і до завершення мобілізаційних заходів.

Також пропонується обладнати транспортні засоби, якими військовозобов’язаних доставляють до ТЦК та СП, системами безперервної відеофіксації всередині салону.

Відзняті матеріали мають зберігатися на серверах ТЦК щонайменше 90 календарних днів. Якщо відеозапис буде відсутній або не збережеться, проводити подальші заходи щодо оповіщення чи доставлення громадян до ТЦК не дозволятиметься. Водночас записи можуть зберігатися довше, якщо вони потрібні для кримінальних чи адміністративних проваджень, службових розслідувань, розгляду скарг або на запити правоохоронців.

Окремий блок законопроєкту стосується поведінки представників ТЦК під час виконання службових обов’язків. Зокрема, документ пропонує заборонити застосування фізичної сили, пошкодження майна громадян, погрози, вимагання неправомірної вигоди, а також приховування обличчя балаклавами чи іншим одягом, який не дає можливості встановити особу працівника ТЦК.

Фейк про «вісім категорій без відстрочки»: що відомо

Наприкінці липня у соцмережах почала поширюватися інформація про те, що нібито вісім категорій військовозобов’язаних втратили право на відстрочку.

Такі повідомлення з’явилися після публікації Донецького обласного ТЦК та СП, однак після розголосу цей допис був видалений. Згодом Центр протидії дезінформації спростував інформацію про нібито нові зміни законодавства.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко закликав не поширювати повідомлення про «нові правила мобілізації», яких насправді не ухвалювали. Жодних нових законодавчих змін, які б позбавляли права на відстрочку згадані категорії громадян, наразі немає.

Хто має право на відстрочку та бронювання

Закон визначає категорії військовозобов’язаних, які можуть отримати тимчасове звільнення від мобілізації або бронювання.

Право на відстрочку мають батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, а також батьки дітей з інвалідністю або тяжкими захворюваннями.

Також від мобілізації тимчасово звільняються батьки чи опікуни, які утримують трьох і більше неповнолітніх дітей, особи, які здійснюють постійний догляд за хворими або людьми з інвалідністю серед близьких родичів, науковці, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, докторанти та науково-педагогічні працівники, які працюють за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

Крім того, мобілізації не підлягають близькі родичі загиблих або зниклих безвісти під час війни захисників України.

Хто може виїхати за кордон у серпні

Правила перетину державного кордону залишаються незмінними. Особи, які мають оформлену відстрочку, можуть виїжджати за межі України за наявності документів, що підтверджують таке право.

Водночас підстава для відстрочки не дає автоматичного права на виїзд студентам, старшим за 23 роки. Натомість хлопці віком від 18 до 23 років можуть безперешкодно перетинати державний кордон.

Також право на виїзд мають неповнолітні, громадяни віком понад 60 років та всі цивільні жінки незалежно від місця роботи.

Прикордонники можуть розглядати кожен випадок індивідуально. Тому перед поїздкою варто перевірити актуальний статус своєї відстрочки у відповідних державних реєстрах.

Новини партнерів