Ракета "Фламінго" матиме новий двигун: що відомо про перші прототипи

Ракети «Фламінго» матимуть турбореактивний двигун / © Associated Press

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Український оборонний сектор продовжує трансформацію під щоденним тиском війни. Керівниця Fire Point Ірина Терех розповіла про розробку українських ракет, новий двигун для «Фламінго» та балістичну програму.

Про це пише TWZ.

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Новий турбореактивний двигун для ракет «Фламінго»

Крилата ракета «Фламінго» здатна долати значні відстані, проте ключовою вимогою під час її проєктування була гнучкість у виборі силових установок. Попри початкове використання двигунів АІ-25ТЛ, конструкція дозволяє інтегрувати щонайменше 5 різних типів двигунів. Тому ракета «Фламінго» може отримати турбореактивний двигун.

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Одночасно Fire Point спільно з профільним конструкторським бюро розробляє власний турбореактивний двигун, створений спеціально для дронів. Створити його хочуть якомога швидше. Випробування всіх зразків хочуть завершити вже до кінця 2026 року.

Перші 10 прототипів уже проходять збірку, а серійне виробництво планують запустити наступного року.

«Але водночас ми почали розробляти власний турбореактивний двигун з тим самим конструкторським бюро, яке багато років тому розробляло 25 TL, і побудували ми його спеціально для БпЛА, а не для авіації. І це зайняло чимало часу, понад 1,5 року. І зараз ми збираємо перші 10 прототипів майбутніх турбореактивних вентиляторних двигунів нашого виробництва».

На закиди щодо ефективності розробки в компанії реагують спокійно. Там додають, що бойове застосування потребує постійного вдосконалення. Основна увага приділяється захисту від систем радіоелектронної боротьби.

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«Ми надали навігаційне рішення, яке повністю стійке до радіоелектронної боротьби, глушіння та будь-яких перешкод. Тому після кожної місії ми бачимо покращення з обох боків — як у нашій програмній частині, так і в плануванні», — наголосила керівниця Fire Point.

Максимальні обсяги виробництва є суттєвими — до 7 ракет на день, однак реальний рівень виробництва прямо залежить від швидкості надходження контрактів та фінансування. Наразі Fire Point не вийшла на позначку 7 ракет на день.

Ірина Терех додала, що просто зараз проходять переговори з німецьким оборонним гігантом Diehl Defense щодо потенційного співробітництва та інтеграції нових головок самонаведення.

Сьогодні компанія працює над кількома ключовими лінійками:

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FP-1 та FP-2 — ударні дрони, які адаптують під нові завдання, зокрема для ураження динамічних морських цілей у Чорному та Азовському морях.

«Фламінго» — крилата ракета великої дальності.

FP-9 — балістична ракета з заявленою дальністю до 850 км.

FP-7.x — проєкт дешевшої альтернативи протиракет для систем Patriot.

Що відомо про балістичну програму

Найбільш амбітним проєктом компанії залишається балістична ракета FP-9, покликана досягати цілей на відстані до 850 кілометрів. Створення цієї системи вимагало побудови абсолютно нової інфраструктури для заливання твердого ракетного палива.

Через постійні атаки на промислові центри виробництво довелося максимально розосередити.

«Коли я кажу „завод“ — а наразі ми маємо 90 таких об’єктів — я маю на увазі цілу екосистему з логістикою та складами. Все заховано й роззосереджено так, що критичні компоненти завжди дублюються, потроюються або збільшуються в чотири рази», — пояснила Терех.

Паралельно триває робота над проєктом FP-7.x — перехоплювачем, який має здешевити ППО порівняно з класичними ракетами PAC-2 та PAC-3.

Головна мета проєкту — знизити вартість одного перехоплювача нижче 1 млн євро шляхом використання нових головок самонаведення.

Німеччина цікавиться ракетами «Фламінго»

Нагадаємо, співзасновник української оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв’ю Financial Times повідомив, що Німеччина потенційно розглядає українські ракети «Фламінго» як альтернативу американським Tomahawk.

Берлін вже фінансує закупівлі українських безпілотників FP-1 і FP-2 для ЗСУ та виявляє значний інтерес до далекобійних систем, аби забезпечити союзникам більшу незалежність у сфері безпеки.

Зараз Fire Point виготовляє близько 200 ракет «Фламінго» щомісяця, але за умови додаткового фінансування та замовлень компанія здатна істотно збільшити обсяги виробництва.

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