Міністр енергетики України Денис Шмигаль / © Володимир Зеленський

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Новою головною ціллю російських окупантів у війні проти України є знищення систем водопостачання та каналізації. Водночас Київ розраховує, що удари по російських НПЗ та санкції змусять Кремль припинити війну вже цієї осені.

Про це міністр енергетики України Денис Шмигаль розповів у інтерв’ю POLITICO.

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Путін сподівається на виснаження українців і капітуляцію

За словами Шмигаля, протистояння між Україною та Росією в енергетичній сфері стало одним із ключових фронтів війни, а його результат може суттєво вплинути на формат майбутніх мирних переговорів.

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«Путін хоче остаточно зруйнувати нашу енергетичну систему та підірвати економіку й виробництво озброєнь. Він також сподівається, що взимку наше суспільство виснажиться і почне тиснути на керівництво, щоб воно підписало капітуляцію», — заявив міністр енергетики.

Змусити Путіна завершити війну вже цієї осені

У відповідь Україна продовжує кампанію далекобійних ударів по російських нафтопереробних заводах. За словами Шмигаля, ці атаки вже вивели з ладу близько 40% первинних нафтопереробних потужностей РФ та дедалі сильніше позначаються на забезпеченні країни паливом.

«Це ніби дванадцятий раунд боксерського поєдинку, і кожен боєць сподівається, що суперник впаде першим», — зазначив очільник Міненерго.

Він також висловив сподівання, що поєднання українських ударів по стратегічних об’єктах із санкційним тиском міжнародних партнерів змусить президента Росії Володимира Путіна завершити війну вже цієї осені. Якщо ж цього не станеться, Україні доведеться пережити ще одну зиму масованих атак на енергетичну інфраструктуру, подібних до тих, що минулого року призвели до масштабних відключень світла й тепла.

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Мета Росії — знищити системи водопостачання України

«Зараз мета Росії — знищити наші системи водопостачання. Минулої зими вони атакували електроенергетику та теплопостачання, але навіть під час відключень електрики можна було вижити, якщо були газ і вода. Без водопостачання та каналізації вижити понад три дні дуже важко», — пояснив Шмигаль.

Для успішного проходження наступного опалювального сезону, наголосив він, Україна потребує ракет-перехоплювачів PAC-3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot, які здатні ефективно знищувати російські балістичні ракети.

Стійкість енергосистеми України

За словами Шмигаля, паралельно зі зміцненням протиповітряної оборони Україна активно працює над підвищенням стійкості енергетичної та іншої критичної інфраструктури. Для цього в країні споруджують захисні укриття для об’єктів електро-, водо- та газопостачання, щоб зменшити ризики від російських ударів. Крім того, впроваджуються модульні котельні та компактні генератори електроенергії, які завдяки своїй розосередженості є менш вразливими для атак, ніж великі електростанції.

Міністр наголосив, що стабільне електропостачання має вирішальне значення для виробництва озброєння, функціонування систем водопостачання, роботи лікарень, промисловості та забезпечення теплом мільйонів українців.

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«Україна набула здатності дуже швидко адаптуватися до криз і викликів», — сказав Шмигаль.

РФ знищила або пошкодила понад 80% генерувальних потужностей України

За роки війни Росія завдала українській енергетичній системі масштабних збитків.

Після ворожих атак минулої зими, за словами Шмигаля, виробництво електроенергії в Україні впало приблизно до 12 ГВт, тоді як дефіцит сягнув близько 6 ГВт. Через це по всій країні доводилося запроваджувати погодинні графіки відключень електроенергії.

«Росіяни знищили або пошкодили понад 80% українських генерувальних потужностей», — додав міністр.

Окрім постачання ракет-перехоплювачів, Україні, за словами Шмигаля, також необхідна фінансова підтримка для подальшого зміцнення стійкості енергетичної системи.

До Фонду підтримки енергетики України, який був створений і адмініструється Секретаріатом Енергетичного співтовариства Європи, вже надійшло 2,1 млрд євро внесків від майже 40 держав та міжнародних організацій. Українська сторона визначає першочергові потреби, передає їх керівництву фонду, після чого здійснюється закупівля та постачання необхідного обладнання.

Упродовж минулого року фонд уклав 367 контрактів на придбання обладнання, а загальна вартість переданої енергетичної допомоги сягнула 447 млн євро. Близько 75% цих коштів спрямували на підтримку генерації, передавання та розподілу електроенергії. Як повідомили 3 серпня у секретаріаті, найбільше допомоги отримали області, які регулярно зазнають російських атак.

«Але обладнання знищується, і нам потрібен резерв на зиму», — сказав Шмигаль, додавши, що до початку зимового сезону Україні необхідно ще 500 млн євро.

Крім того, за словами міністра, ще приблизно 400 млн євро потрібно для відновлення державної компанії «Нафтогаз», яка також постраждала від російських ударів. Україна розраховує, що фінансову підтримку в цьому питанні надасть Канада.

На Україну чекає ще одна воєнна зима

Шмигаль зазначив, що найкращим розвитком подій було б, якби Путін уже восени визнав безперспективність продовження війни та погодився на мирне врегулювання. Водночас у Кремлі поки не демонструють готовності відмовитися від своїх вимог до України, що підвищує ймовірність ще однієї воєнної зими.

«Він зазнаватиме втрат, але затягуватиме нас у зиму. Це песимістичний сценарій, але я оптимістично вважаю, що ми переживемо цю зиму; ми до неї готові», — висловився очільник Міненерго.

До слова, CNBC пише, що на Україну чекає найважча зима від 2022 року через загрозу російських ударів по енергетиці та дефіцит систем ППО. Уряд оновили для кращої підготовки до холодів, зокрема призначивши Сергія Корецького прем’єр-міністром. Експерти зазначають, що Путін спробує використати зиму як зброю, проте Україна краще підготовлена, а західна допомога й удари по російській інфраструктурі залишаються ключовими для виснаження агресора та наближення переговорів.

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