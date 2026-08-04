“Навіть кущі доповідали”: Розовий висміяв армійські порядки часів Сирського

Український гуморист і військовий Віктор Розовий / © instagram.com/viktor_rozovyi

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Український гуморист і військовий Віктор Розовий висміяв армійські порядки часів командування Олександра Сирського. У відео в жартівливій формі він пригадав військові «правила» та абсурдні заборони.

Про це йдеться у ролику на Instagram-сторінці Розового.

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У властивій йому іронічній манері військовий навів жартівливий перелік «правил», які, за його словами, нібито діяли на фронті в період, коли Сирський обіймав посаду головнокомандувача ЗСУ.

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Дерева на лінії фронту завжди стояли струнко та виключно за статутом.

Усі годинники показували час лише після його офіційного узгодження з Генштабом.

Птахам можна було літати тільки після проходження ранкового шикування.

Сонце сходило виключно за письмовим розпорядженням.

Кожен окоп особисто вписував себе до журналу ведення окопів.

Навіть кущі регулярно доповідали командуванню про свій ріст.

Наприкінці Розовий лаконічно резюмував сказане іронічною фразою: «Хоч я і отримав травму голови, але я не загубив лопату».

До слова, на думку німецького військового експерта, ексрадника Міноборони ФРН Ніко Ланге, звільнення Сирського та призначення новим головкомом Михайла Драпатого є результатом зіткнення двох культур у ЗСУ: децентралізованої ініціативи нових військових та пострадянської системи підпорядкування. Попри заслуги Сирського у стримуванні ворога та операціях на кшталт Курської, його критикували за великі втрати через утримання міст. Драпатий орієнтований на модернізацію, технології та далекобійні удари по РФ, що різко контрастує зі старим російським командуванням і є перевагою для України.

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