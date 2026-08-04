Квашені огірки холодним способом: смачний рецепт

Квашені огірки

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Квашені огірки за цим рецептом виходять неймовірно хрумкими, ароматними та на смак повністю нагадують справжні бочкові овочі. Процес приготування не потребує складних маніпуляцій чи стерилізації, а готові запаси чудово зберігаються навіть у звичайній міській квартирі. Успіх страви залежить від двох ключових компонентів, якими є правильно підібрані для консервації огірочки та якісна не йодована сіль. Для цього методу авторка рецепту рекомендує використовувати виключно морську сіль без жодних додаткових домішок.

Як приготувати квашені огірки

Першим етапом приготування є підготовка основного овоча, для чого свіжі огірки необхідно ретельно замочити у холодній воді приблизно на 2 години. Тим часом готується розчин із розрахунку 100 грамів солі на 1 літр води, а також збирається запашна зелень. До класичного набору входять листя хрону, часник, листя вишні, дуба та чорної смородини, тархун, парасольки кропу й шариця.

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У велику каструлю на саме дно викладається частина підготовленої зелені, поверх якої щільно укладаються огірки, а зверху знову накриваються шаром зелені. Вміст заливається підготовленою солоною водою, після чого на конструкцію встановлюється невеликий гніт, наприклад, звичайна тарілка. Каструля накривається кришкою і залишається за кімнатної температури для процесу бродіння, під час якого потрібно періодично промивати тарілку від утвореного нальоту.

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Приблизно через 10 діб огірки повністю покриваються характерним білим нальотом, а їхня шкірочка набуває гарного оливкового кольору. На цьому етапі всю використану зелень разом із часником слід прибрати, оскільки вони виконали свою функцію, а самі огірки добре промити.

Далі чисті овочі розкладаються по банках і до самого верху заливаються звичайною водою з-під крана. Банки закриваються гвинтовими кришками та вирушають на подальше зберігання у прохолодний погріб або у звичайну шафу квартири. Через 1-2 місяці солоні хрумкі огірочки будуть повністю готові до дегустації.

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